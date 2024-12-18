Астронавти стартували в космос 5 червня 2024 року в рамках тижневої тестової місії для Boeing Starliner, нагадує 24 Канал. Через проблеми з кораблем їхнє повернення відтермінували на початок 2025 року, але тепер стало зрозуміло, що вони пробудуть на МКС ще довше.

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Спочатку планувалося, що їхня місія триватиме лише сім днів, але тепер вона продовжиться щонайменше до десяти місяців.

Що сталося?

Місія стала важливою віхою, оскільки Вілмор і Вільямс стали першими людьми, які здійснили політ на борту літака Boeing Starliner, який раніше використовувався лише в безпілотних тестових місіях на МКС. Успіх місії розглядався як потенційний прорив для NASA, оскільки пропонував альтернативу російському космічному кораблю "Союз" і зменшував залежність від капсул Dragon компанії SpaceX.

Однак місія пішла не за планом. Невдовзі після досягнення орбіти Starliner зіткнувся з численними технічними проблемами, включаючи збої в роботі двигунів корекції орбіти та витік гелію. NASA провело широкі випробування і перевірки, перш ніж в кінцевому підсумку вирішило повернути Starliner на Землю без екіпажу. Повернення без екіпажу було успішно завершено у вересні 2024 року.

Щоб повернути Вілмора та Вільямс на Землю, NASA вжило альтернативних заходів. Для них були підготовлені місця на борту капсули SpaceX Dragon місії Crew-9, але це вимагало скорочення екіпажу місії Crew-9 до двох астронавтів замість стандартних чотирьох. Місія Crew-9 стартувала до МКС наприкінці вересня 2024 року.

Хоча спочатку очікувалося, що обидва астронавти повернуться в лютому 2025 року, NASA оголосило про нові затримки в підготовці місії Crew-10, яка повинна була повернути астронавтів. Наразі агентство відклало запуск Crew-10 не раніше березня або квітня 2025 року.

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NASA не надало конкретного пояснення затримки. Однак припущення стосуються двох можливих факторів: незрозумілих проблем зі здоров'ям, які виникли у астронавта під час останньої місії повернення Dragon, і відмови верхнього ступеня ракети Falcon 9 під час запуску екіпажу Crew-9. Залишається незрозумілим, чи пов'язані ці інциденти з нинішньою затримкою.