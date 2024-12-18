Астронавты стартовали в космос 5 июня 2024 года в рамках недельной тестовой миссии для Boeing Starliner, напоминает 24 Канал. Из-за проблем с кораблем их возвращение отложили на начало 2025 года, но теперь стало понятно, что они пробудут на МКС еще дольше.

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Сначала планировалось, что их миссия продлится всего семь дней, но теперь она продлится минимум до десяти месяцев.

Что случилось?

Миссия стала важной вехой, поскольку Уилмор и Уильямс стали первыми людьми, совершившими полет на борту самолета Boeing Starliner, который ранее использовался только в беспилотных тестовых миссиях на МКС. Успех миссии рассматривался как потенциальный прорыв для NASA, поскольку предлагал альтернативу российскому космическому кораблю "Союз" и уменьшал зависимость от капсул Dragon компании SpaceX.

Однако миссия пошла не по плану. Вскоре после достижения орбиты Starliner столкнулся с многочисленными техническими проблемами, включая сбои в работе двигателей коррекции орбиты и утечку гелия. NASA провело широкие испытания и проверки, прежде чем в конечном итоге решило вернуть Starliner на Землю без экипажа. Возвращение без экипажа было успешно завершено в сентябре 2024 года.

Чтобы вернуть Уилмора и Уильямс на Землю, NASA приняло альтернативные меры. Для них были подготовлены места на борту капсулы SpaceX Dragon миссии Crew-9, но это требовало сокращения экипажа миссии Crew-9 до двух астронавтов вместо стандартных четырех. Миссия Crew-9 стартовала к МКС в конце сентября 2024 года.

Хотя изначально ожидалось, что оба астронавта вернутся в феврале 2025 года, NASA объявило о новых задержках в подготовке миссии Crew-10, которая должна была вернуть астронавтов. Сейчас агентство отложило запуск Crew-10 не ранее марта или апреля 2025 года.

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NASA не предоставило конкретного объяснения задержки. Однако предположения касаются двух возможных факторов: непонятных проблем со здоровьем, которые возникли у астронавта во время последней миссии возвращения Dragon, и отказа верхней ступени ракеты Falcon 9 во время запуска экипажа Crew-9. Остается непонятным, связаны ли эти инциденты с нынешней задержкой.