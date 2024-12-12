Это испарение действует как реактивный двигатель, изменяя их траектории непредсказуемым образом и представляя потенциальную угрозу для Земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на NASA.

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Первые доказательства существования темной кометы появились в марте 2016 года, когда астероид 2003 RM продемонстрировал необычное поведение. Траектория астероида сместилась больше, чем ожидалось, и это отклонение нельзя было объяснить исключительно эффектом Ярковского – явлением, вызванным неравномерным нагревом поверхности астероида.

Обычно такие изменения траектории приписывают кометам, которые выделяют газы, создающие небольшую тягу. Однако 2003 RM не имел никаких признаков хвоста, что делало его не похожим на обычный астероид.

Когда вы видите такое отклонение в поведении небесного объекта, это обычно означает, что это комета, с поверхности которой выделяются летучие вещества, придающие ей небольшую тягу. Но как бы мы ни старались, мы не смогли обнаружить никаких признаков хвоста кометы. Она выглядела как любой другой астероид – просто светящаяся точка,

– объяснил Давиде Фарноккиа, исследователь из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

Связь с межзвездным гостем Оумуамуа

Интерес к 2003 RM возродился в 2017 году с появлением Оумуамуа (1I/2017 U1), первого известного межзвездного объекта, который прошел через нашу Солнечную систему. Как и 2003 RM, Оумуамуа демонстрировал необычное ускорение при приближении к Солнцу, но не имел видимого хвоста.

Некоторые ученые предполагают, что на поверхности объекта мог быть замороженный молекулярный водород, который сублимировался, придавая дополнительное ускорение. Сходство между поведением Оумуамуа и 2003 RM побудило исследователей внимательнее присмотреться к другим аномальным объектам Солнечной системы.

Рождение нового класса: Темные кометы

К 2023 году астрономы обнаружили семь объектов в Солнечной системе, которые демонстрировали кометное поведение без видимых хвостов. Имея достаточно примеров, чтобы сформировать закономерность, научное сообщество создало новую категорию для этих объектов, назвав их "темными кометами".

После открытия еще семи таких объектов ученые провели более глубокий анализ их орбит и отражательной способности, в конце концов разделив темные кометы на два основных класса.

Большие темные кометы с вытянутыми орбитами

Эти объекты достигают сотни метров и более в диаметре.

Их орбиты сильно вытянуты, напоминая орбиты комет семейства Юпитера.

Малые темные кометы с круговыми орбитами

Эти объекты меньше по размеру – до нескольких десятков метров в диаметре.

Их орбиты более круговые, они лежат внутри орбит внутренних планет – Меркурия, Венеры, Земли и Марса.

Потенциальные угрозы и научное значение

Темные кометы представляют особый интерес для ученых, поскольку они, возможно, сыграли определенную роль в доставке на Землю молекул, необходимых для жизни. Считается, что их летучие соединения, которые высвобождаются во время сближений с Солнцем, способствовали занесению органических материалов на нашу планету.

Однако эти объекты также представляют потенциальную угрозу для Земли. Отсутствие видимого хвоста затрудняет их обнаружение, а непредсказуемые траектории увеличивают риск неожиданных встреч. Хотя меньшие темные кометы вряд ли вызовут масштабные разрушения, большие могут представлять значительную опасность.

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Чтобы уменьшить эти риски, ученые работают над совершенствованием методов обнаружения и отслеживания темных комет. Удержание этих неуловимых объектов на радарах рассматривается как решающий шаг в защите Земли от потенциальных столкновений.

Сейчас исследователи продолжают анализировать свойства темных комет, чтобы лучше понять их поведение и происхождение. Поскольку 14 таких объектов уже идентифицировано и классифицировано, астрономы ожидают, что в будущем их будет найдено больше, что еще больше углубит наше понимание этих скрытых путешественников Солнечной системы.