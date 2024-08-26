Свое окончательное решение представители американского космического ведомства сообщили в ходе пресс-конференции. Они также рассказали о проблемах, связанные с возвращением корабля Boeing Starliner, который сейчас пристыкован к МКС.

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Решение о возвращении космического корабля на Землю в беспилотном режиме было принято после тщательного рассмотрения потенциальных рисков и необходимости дальнейшего тестирования.

Starliner, программа автопилота которого не обновлялась более двух лет, нуждается в изменении прошивки, чтобы гарантировать безопасное возвращение. Это обновление будет включать проверку совместимости с любыми аппаратными системами, которые могли быть модернизированы со времени последнего автоматического полета Starliner к станции.

Астронавты останутся на станции

Это решение означает, что Уилмор и Уильямс уже гарантированно останутся на МКС до конца февраля 2025 года, как это предполагалось в одном из возможных вариантов.

В рамках этого решения NASA также отложило запуск миссии SpaceX Crew-9 до 24 сентября, которая отправится на станцию с двумя вместо четырех астронавтов и будет использована для возвращения экипажа Starliner.

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Возвращение Starliner без экипажа предоставит NASA и Boeing ценную возможность собрать дополнительные данные о работе космического корабля, в частности, сосредоточиться на недавних отказах корректирующего двигателя. Эти данные будут иметь решающее значение для Boeing при планировании будущего программы Starliner, особенно учитывая ожидаемый вывод МКС из эксплуатации после 2030 года, что устранит необходимость транспортировки экипажа на станцию.