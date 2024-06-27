Оскільки Росія може припинити підтримку МКС вже у 2028 році, відповідальність за роботу станції та її остаточне зняття з орбіти ляже на NASA та її найближчих партнерів. У поточному плані залишається незрозумілим, чи SpaceX зніме з орбіти всю станцію, чи лише американський сегмент. Попередні пропозиції пропонували розділити станцію наприкінці її циклу і вивести з орбіти частини окремо.

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Спочатку NASA оголосило запит на пропозиції щодо проєкту космічного буксира в березні 2023 року, запросивши до участі зацікавлені сторони. Врешті-решт агентство обрало SpaceX, і цей вибір виглядає логічним, хоча він може викликати занепокоєння щодо монополії на космічному ринку.

Цей вибір відбувся на тлі зростаючої конкуренції, про що свідчить нещодавній протест Blue Origin та ULA щодо діяльності SpaceX у Флориді.

Кен Бауерсокс, заступник адміністратора Управління космічних операцій NASA заявив, що вибір американського спускового апарату для Міжнародної космічної станції допоможе агентству та її міжнародним партнерам гарантувати безпечний та відповідальний спуск з низької навколоземної орбіти в кінці експлуатації станції.

Хоча попередньо зняття МКС з орбіти заплановано на 2030 рік, NASA уточнило, що операції можуть бути продовжені після цієї дати, якщо це буде необхідно. Виведення станції з експлуатації буде узгоджуватися з готовністю комерційних орбітальних станцій, які все ще перебувають на стадії розробки.

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Заміна МКС буде і, можливо, не одна

Тим часом Axiom Space працює над заміною МКС – станцією Axiom, а Blue Origin у співпраці з Sierra Space, Boeing і Amazon розробляє Orbital Reef. Крім того, існує проєкт Voyager Space, який реалізує Starlab за підтримки Lockheed Martin і Northrop Grumman, а компанія Vast Space, що базується в Каліфорнії, планує запустити свій модуль Haven-1 на орбіту в 2025 році на борту ракети SpaceX Falcon 9.