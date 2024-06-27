Поскольку Россия может прекратить поддержку МКС уже в 2028 году, ответственность за работу станции и ее окончательное снятие с орбиты ляжет на NASA и ее ближайших партнеров. В текущем плане остается непонятным, снимет ли SpaceX с орбиты всю станцию, или только американский сегмент. Предыдущие предложения предлагали разделить станцию в конце ее цикла и вывести с орбиты части отдельно.
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Сначала NASA объявило запрос на предложения по проекту космического буксира в марте 2023 года, пригласив к участию заинтересованные стороны. В конце концов агентство выбрало SpaceX, и этот выбор выглядит логичным, хотя он может вызвать беспокойство относительно монополии на космическом рынке.
Кен Бауэрсокс, заместитель администратора Управления космических операций NASA заявил, что выбор американского спускаемого аппарата для Международной космической станции поможет агентству и его международным партнерам гарантировать безопасный и ответственный спуск с низкой околоземной орбиты в конце эксплуатации станции.
Хотя предварительно снятие МКС с орбиты запланировано на 2030 год, NASA уточнило, что операции могут быть продолжены после этой даты, если это будет необходимо. Вывод станции из эксплуатации будет согласовываться с готовностью коммерческих орбитальных станций, которые все еще находятся на стадии разработки.
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Замена МКС будет и, возможно, не одна
Тем временем Axiom Space работает над заменой МКС – станцией Axiom, а Blue Origin в сотрудничестве с Sierra Space, Boeing и Amazon разрабатывает Orbital Reef. Кроме того, существует проект Voyager Space, который реализует Starlab при поддержке Lockheed Martin и Northrop Grumman, а компания Vast Space, базирующаяся в Калифорнии, планирует запустить свой модуль Haven-1 на орбиту в 2025 году на борту ракеты SpaceX Falcon 9.