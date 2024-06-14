Американскому космическому ведомству пришлось дополнительно подчеркивать, что на борту Международной космической станции нет никакой чрезвычайной ситуации, а астронавты NASA на борту МКС безопасно спали во время аварийной тревоги.

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В своем твите NASA также объясняется, что аудио было ошибочно передано из текущей симуляции, в которой члены экипажа и наземные команды отрабатывают реагирование на различные потенциальные чрезвычайные ситуации в космосе.

Тревога спровоцировала небольшую панику

Инцидент, произошедший в четверг, 13 июня, вызвал беспокойство среди зрителей трансляции, поскольку аудиозапись симуляции указывала на серьезные проблемы с состоянием здоровья команды. Здесь стоит отметить, что это запись сделана для учений по имитации декомпрессионной болезни – состояния, которое часто связано с быстрыми изменениями давления.

Это состояние может быть опасным для жизни, поскольку вызывает образование пузырьков газа под разреженным давлением в кровотоке, что приводит к закупорке сосудов.

Симуляция даже предусматривала возможную экстренную эвакуацию на Землю для доступа к гипербарической камере – специализированного медицинского прибора, который используется для лечения декомпрессионной болезни путем подачи чистого кислорода под высоким давлением.

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Зачем это нужно?

В NASA отметили, что такие учения являются рутинными и имеют важное значение для обеспечения готовности как экипажа, так и наземной команды к любым реальным чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть. Агентство заверило общественность, что экипажу МКС ничего не угрожает, и подтвердило важность этих тренировок для поддержания высоких стандартов безопасности.