Американському космічному відомству довелося додатково наголошувати, що на борту Міжнародної космічної станції немає ніякої надзвичайної ситуації, а астронавти NASA на борту МКС безпечно спали під час аварійної тривоги.

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У своєму твіті NASA також пояснюється, що аудіо було помилково передано з поточної симуляції, в якій члени екіпажу і наземні команди відпрацьовують реагування на різні потенційні надзвичайні ситуації в космосі.

Тривога спровокувала невелику паніку

Інцидент, що стався у четвер, 13 червня, викликав занепокоєння серед глядачів трансляції, оскільки аудіозапис симуляції вказував на серйозні проблеми зі станом здоров'я команди. Тут варто наголосити, що це запис зроблений для навчань з імітації декомпресійної хвороби – стану, який часто пов'язаний зі швидкими змінами тиску.

Цей стан може бути небезпечним для життя, оскільки спричиняє утворення бульбашок газу під розрідженим тиском у кровотоці, що призводить до закупорки судин.

Симуляція навіть передбачала можливу екстрену евакуацію на Землю для доступу до гіпербаричної камери – спеціалізованого медичного приладу, який використовується для лікування декомпресійної хвороби шляхом подачі чистого кисню під високим тиском.

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Навіщо це потрібно?

У NASA наголосили, що такі навчання є рутинними і мають важливе значення для забезпечення готовності як екіпажу, так і наземної команди до будь-яких реальних надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути. Агентство запевнило громадськість, що екіпажу МКС нічого не загрожує, і підтвердило важливість цих тренувань для підтримки найвищих стандартів безпеки.