Такий розвиток подій змусив NASA звернутися до приватного сектору в пошуках інноваційних рішень, щоб подолати фінансові та технологічні проблеми місії.

А тим часом Boeing Starliner успішно пристикувався до МКС, попри витік гелію та відмову двигунів

Програма підтримки NASA

Намагаючись відновити місію MSR, NASA пропонує контракти з фіксованою ціною до 1,5 мільйона доларів на 90-денні дослідження. Ці дослідження вивчатимуть нові підходи до повернення марсіанських зразків на Землю раніше очікуваного терміну.

Окрім семи приватних компаній, ініціатива включає Лабораторію реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії та Лабораторію прикладної фізики Джона Гопкінса, а потенційним десятим партнером, як припускають, стане Європейське космічне агентство (ESA).

Повернення зразків з Марса буде однією з найскладніших місій NASA, і дуже важливо, щоб ми виконали її швидше, з меншим ризиком і меншими витратами,

– наголосив адміністратор NASA Білл Нельсон.

Він також додав, що підтримує бачення обраних компаній, центрів та партнерів, які представляють їх, оскільки відомство шукає свіжі та інноваційні ідеї для "розкриття великих космічних таємниць Червоної планети".

Ось сім компаній, які беруть участь у цьому проєкті:

Lockheed Martin,

SpaceX,

Aerojet Rocketdyne,

Blue Origin,

Quantum Space,

Northrop Grumman,

Whittinghill Aerospace.

Кожна з них зробить свій внесок у різні аспекти місії.

Очікується, що SpaceX буде використовувати свій космічний корабель Starship, який призначений для повернення великих корисних вантажів на Землю.

Компанія Aerojet Rocketdyne, відома своєю технологією ракетних двигунів, зосередиться на розробці рідинного ракетного двигуна для апарату для сходження на Марс.

Blue Origin запропонувала адаптувати свої технології з місячної місії Artemis для повернення зразків на Марс.

Northrop Grumman працюватиме над силовою установкою для спускового модуля.

Whittinghill Aerospace розробить одноступеневу ракету для підйому зразків на орбіту Марса.

Lockheed Martin запропонує низку рішень для різних аспектів місії.

Quantum Space ще не розкрила своїх конкретних планів.

Місія з дослідження Марса продовжується

Наразі марсохід NASA Perseverance, який приземлився на Червоній планеті у 2021 році, старанно збирає зразки. На сьогодні він заповнив 24 з 40 пробірок, причому кожен зразок береться в двох екземплярах – одна пробірка залишається на поверхні Марса, а інша зберігається всередині марсохода.



Perseverance продовжує збір зразків поверхні Марса / Фото NASA

Початковий план вилучення зразків передбачав або забір їх безпосередньо з Perseverance, або використання міні-марсоходів чи гелікоптерів для збору зразків з поверхні і транспортування їх до підйомного модуля.

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Однак після того, як Китай оголосив про власну місію з повернення марсіанських зразків до 2030-х років, NASA стикається з посиленим тиском, щоб прискорити свої зусилля.