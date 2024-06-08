Смерть Андерса вже підтвердив його син, підполковник ВПС США у відставці Грег Андерс.

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Як загинув Вільям Андерс

Повідомляється, що Андерс загинув 7 червня неподалік островів Сан-Хуан під час пілотування власного літака Т-34 Mentor.

Родина спустошена. Він був чудовим пілотом, і нам буде його жахливо не вистачати,

– сказав син астронавта.

На відео, яке поширюють у мережі, видно, як літак упав у води Західної Австралії неподалік острова Оркас. Представники берегової охорони Тихоокеанського північного заходу США заявили, що катастрофа сталася близько 11:45.

"Аполлон-8" Це пілотований космічний корабель серії "Аполлон", який вперше доставив людей на орбіту Місяця. Астронавти цієї місії стали першими людьми, що подолали гравітацію Землі й побачили іншу сторону Місяця.

До слова, саме Андерс зробив легендарне фото "Схід Землі", яке показало людству інший погляд на нашу планету. До нині це одна з найвідоміших світлин Землі з космосу.



Фото "Схід Землі" / Вільям Андерс

Що відомо про Вільяма Андерса