Історичний старт

О 10:52 ранку за східним часом (16:52 за Києвом) капсула Starliner з астронавтами NASA Баррі "Бутчем" Вілмором і Сунітою "Суні" Вільямс злетіла в космос на борту ракети-носія Atlas V компанії United Launch Alliance (ULA). Це перший запуск астронавтів на борту ракети Atlas V за 22-річну історію її існування.

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Екіпаж Starliner: Баррі Вілмор та Суніта Вільямс / Фото NASA

Завдання місії

Основною метою Crew Flight Test (CFT) є перевірка продуктивності та можливостей Starliner. Вілмор і Вільямс протестують ручне управління польотом, аварійні сценарії та інші критичні системи.

Також CFT , має на меті пристикування до Міжнародної космічної станції (МКС) о 12:15 за східним часом (18:15 за Києвом) 6 червня.

, має на меті пристикування до Міжнародної космічної станції (МКС) о 12:15 за східним часом (18:15 за Києвом) 6 червня. Вілмор та Вільямс проведуть близько восьми днів на борту МКС, проводячи серію випробувань для сертифікації Starliner – це потрібно для наступних пілотованих місій.

У разі успіху ця місія відкриє шлях до першого польоту Starliner з екіпажем, Starliner-1, запланованого на 2025 рік, в якому візьмуть участь астронавти NASA Майк Фінке, Скотт Тінгл та астронавт Канадського космічного агентства Джош Кутрик.



Момент запуску Starliner з екіпажем / Фото NASA

Довга дорога до успіху

Успішний запуск Starliner є значним кроком на шляху до мети NASA – розгортання двох американських комерційних кораблів для пілотованих місій на МКС. Коріння цієї ініціативи сягає 2006 року, і цей шлях був пов'язаний з багатьма викликами.

Спочатку запланований на 6 травня запуск CFT кілька разів відкладався через технічні проблеми.

Перша затримка була спричинена "гудінням" клапана на верхньому ступені ракети-носія Atlas V, що вимагало його заміни і перенесення запуску на 17 травня.

Наступний витік гелію в одному з реактивних двигунів Starliner ще більше відтермінував місію до 1 червня.

Ця спроба також була перервана через вихід з ладу джерела живлення в наземному обладнанні, що призвело до сьогоднішнього успішного запуску.

Програма комерційних екіпажів NASA розпочалася з ініціативи комерційних вантажних перевезень у 2006 році, спрямованої на розробку приватних роботизованих і пілотованих кораблів для польотів на МКС.

Перші успіхи включали кораблі Dragon компанії SpaceX і Cygnus компанії Northrop Grumman. Прогрес програми призвів до укладення перших комерційних контрактів з екіпажами в 2010 році на загальну суму 50 мільйонів доларів з п'ятьма компаніями, включаючи Boeing і SpaceX.

У період з 2010 по 2014 рік додаткові раунди фінансування підтримали подальший розвиток.

У 2011 році компанія Boeing отримала 92 мільйони доларів за Starliner, а в 2012 і 2014 роках і Boeing, і SpaceX отримали значні контракти на розробку своїх пілотованих космічних кораблів.



Starliner під час тестового стикування з МКС / Фото NASA

Попри численні виклики та затримки, включаючи технічні проблеми та дефіцит фінансування, SpaceX запустила свою першу пілотовану місію у 2020 році, а тепер Boeing досяг цієї віхи зі Starliner.

Подорож Starliner не обійшлася без невдач.

Його перша безпілотна місія в грудні 2019 року не досягла МКС через помилку в системі синхронізації.

Після тривалих розслідувань і виправлень у травні 2022 року відбувся успішний політ без екіпажу.

Додаткові проблеми, виявлені у 2023 році, включаючи проблеми з парашутами та електропроводкою, були вирішені перед сьогоднішнім запуском.

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Очікується, що МКС залишатиметься в експлуатації щонайменше до 2030 року, і NASA планує використовувати три космічні кораблі для ротації екіпажу: Dragon компанії SpaceX, Starliner компанії Boeing і російський "Союз". Така диверсифікація забезпечує надмірність і стійкість можливостей транспортування екіпажів.