Двигуни на ефекті Холла генерують ледь помітний блакитний шлейф заряджених частинок – футуристичний образ, що різко контрастує зі звичайними хімічними ракетними двигунами, які домінували в космічних подорожах. Очікується, що ця інноваційна рушійна технологія зробить революцію в космічних місіях, проклавши шлях до більш ефективних і сталих досліджень.

А тим часом NASA планує будівництво залізниці на Місяці

З моменту запуску 13 жовтня 2023 року з Космічного центру імені Кеннеді NASA на борту ракети Falcon Heavy компанії SpaceX зонд Psyche вирушив у важливу подорож. Протягом останніх шести місяців команда місії провела ретельну перевірку бортових систем зонда, щоб переконатися, що все обладнання працює оптимально.

Ці успішні перевірки дозволили зонду перейти в крейсерський режим, розігнавшись з поточної швидкості 135 000 км/год до запланованих 200 000 км/год.

Зонд, який зараз перебуває далі від Сонця, ніж Марс, буде покладатися на свої плазмові двигуни для безперервної тяги до травня 2026 року.

У цей момент двигуни будуть ненадовго вимкнені для виконання маневру з гравітаційною підтримкою поблизу Марса, що є критично важливим кроком для точного налаштування траєкторії до кінцевого пункту призначення.

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Працюючий двигун, ідентичний тому, що використовується на апараті Psyche / NASA/JPL-Caltech

Пункт призначення Psyche

Астероїд Психея, є об'єктом величезного наукового інтересу. Цей астероїд, який вважається оголеним ядром первісної кам'янистої планети, пропонує унікальну можливість вивчити будівельні блоки землеподібних планет.

Цікаво! Розуміння його складу і структури може дати безпрецедентні знання про ранню історію нашої Сонячної системи і процеси, які сформували земні планети.

Графік місії ретельно спланований.

Очікується, що зонд прибуде до астероїда в серпні 2029 року і проведе близько двох років, проводячи детальні спостереження та експерименти.

Цей тривалий період дослідження дозволить вченим зібрати вичерпні дані про властивості астероїда, що поглибить наше розуміння планетних ядер.

Кілька цікавих фактів про зонд Psyche

За перші 100 днів після запуску зонд Psyche досягнув кількох важливих результатів. Він успішно передав на Землю перші зображення з бортових камер і встановив високошвидкісний оптичний зв'язок за допомогою лазерного променя.

Прикметно, що зонд зміг зв'язатися із Землею з відстані 31 мільйона кілометрів, передаючи дані на вражаючій швидкості 267 Мбіт/с.

Ця можливість, подібна до широкосмугового інтернету з глибокого космосу, демонструє майбутній потенціал космічного зв'язку на великі відстані.

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Psyche не лише має на меті розкрити таємниці далекого астероїда, але й створює основу для майбутніх досягнень у технологіях космічних подорожей і міжпланетного зв'язку. З кожним наступним етапом зонд NASA наближає нас до розгадки таємниць нашого космічного сусіда і провіщає нову еру космічних досліджень.