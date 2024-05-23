Двигатели на эффекте Холла генерируют едва заметный голубой шлейф заряженных частиц – футуристический образ, резко контрастирующий с обычными химическими ракетными двигателями, которые доминировали в космических путешествиях. Ожидается, что эта инновационная движущая технология произведет революцию в космических миссиях, проложив путь к более эффективным и устойчивым исследованиям.

А тем временем NASA планирует строительство железной дороги на Луне

С момента запуска 13 октября 2023 года из Космического центра имени Кеннеди NASA на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX зонд Psyche отправился в важное путешествие. В течение последних шести месяцев команда миссии провела тщательную проверку бортовых систем зонда, чтобы убедиться, что все оборудование работает оптимально.

Эти успешные проверки позволили зонду перейти в крейсерский режим, разогнавшись с текущей скорости 135 000 км/ч до запланированных 200 000 км/ч.

Зонд, который сейчас находится дальше от Солнца, чем Марс, будет полагаться на свои плазменные двигатели для непрерывной тяги до мая 2026 года.

В этот момент двигатели будут ненадолго выключены для выполнения маневра с гравитационной поддержкой вблизи Марса, что является критически важным шагом для точной настройки траектории до конечного пункта назначения.

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Работающий двигатель, идентичен тому, что используется на аппарате Psyche / NASA/JPL-Caltech

Пункт назначения Psyche

Астероид Психея, является объектом огромного научного интереса. Этот астероид, который считается обнаженным ядром первобытной каменистой планеты, предлагает уникальную возможность изучить строительные блоки землеподобных планет.

Интересно! Понимание его состава и структуры может дать беспрецедентные знания о ранней истории нашей Солнечной системы и процессах, которые сформировали земные планеты.

График миссии тщательно спланирован.

Ожидается, что зонд прибудет к астероиду в августе 2029 года и проведет около двух лет, проводя детальные наблюдения и эксперименты.

Этот длительный период исследования позволит ученым собрать исчерпывающие данные о свойствах астероида, что углубит наше понимание планетных ядер.

Несколько интересных фактов о зонде Psyche

За первые 100 дней после запуска зонд Psyche достиг нескольких важных результатов. Он успешно передал на Землю первые изображения с бортовых камер и установил высокоскоростную оптическую связь с помощью лазерного луча.

Примечательно, что зонд смог связаться с Землей с расстояния 31 миллиона километров, передавая данные на впечатляющей скорости 267 Мбит/с.

Эта возможность, подобна широкополосному интернету из глубокого космоса, демонстрирует будущий потенциал космической связи на большие расстояния.

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Psyche не только имеет целью раскрыть тайны далекого астероида, но и создает основу для будущих достижений в технологиях космических путешествий и межпланетной связи. С каждым следующим этапом зонд NASA приближает нас к разгадке тайн нашего космического соседа и предвещает новую эру космических исследований.