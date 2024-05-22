Как это будет

Программа NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) недавно объявила шесть проектов, отобранных для второго этапа. Они получат дополнительное финансирование и поддержку от космического агентства. Среди концепций — роботизированная транспортная система под названием FLOAT ("Гибкая левитация на треке").

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Вот как команда описывает свою идею: "Система FLOAT использует магнитных роботов без питания, которые левитируют над 3-слойной гибкой пленочной дорожкой. Слой графита позволяет роботам пассивно удерживаться над дорожкой с помощью диамагнитной левитации, слой гибкого контура генерирует электромагнитную тягу для контролируемого движения роботов вдоль дорожки, а дополнительный слой тонкопленочных солнечных панелей генерирует энергию для основы при солнечном свете".

Роботы FLOAT не имеют движущихся частей и левитируют над дорожкой, чтобы минимизировать истирание/износ от лунной пыли, в отличие от лунных роботов с колесами, ногами или гусеницами".

Такие машины, оснащены тележками, смогут перевозить полезные грузы различной формы весом до 33 килограммов со скоростью 0,5 метра в секунду. Однако система не будет перевозить людей. FLOAT в основном предназначен для доставки грузов лунного грунта, строительных материалов и оборудования астронавтам, работающим на лунной базе.

FLOAT должен быть крайне простым в развертывании на месте. Железнодорожная система будет работать автономно; пути могут быть развернуты непосредственно на поверхности без необходимости большого строительства на месте.

Другие идеи

Northrop Grumman в то же время работает над собственной концепцией лунной железной дороги, которая сможет перевозить как грузы, так и людей.

Еще одна концепция, которая сейчас разрабатывается в рамках NIAC, – это потенциально революционная двигательная установка, которая использует ядерный распад для создания тяги в виде контролируемых порций плазмы.

О других пока ничего неизвестно, но уже сейчас ясно, что будущие человеческие поселения на Луне и Марсе потребуют нестандартных инженерных идей, чтобы стать реальностью.