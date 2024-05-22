Як це буде

Програма NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) нещодавно оголосила шість проєктів, відібраних для другого етапу. Вони отримають додаткове фінансування та підтримку від космічного агентства. Серед концепцій — роботизована транспортна система під назвою FLOAT ("Гнучка левітація на треку").

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Ось як команда описує свою ідею: "Система FLOAT використовує магнітних роботів без живлення, які левітують над 3-шаровою гнучкою плівковою доріжкою. Шар графіту дозволяє роботам пасивно утримуватися над доріжкою за допомогою діамагнітної левітації, шар гнучкого контуру генерує електромагнітну тягу для контрольованого руху роботів вздовж доріжки, а додатковий шар тонкоплівкових сонячних панелей генерує енергію для основи при сонячному світлі".

Роботи FLOAT не мають рухомих частин і левітують над доріжкою, щоб мінімізувати стирання/знос від місячного пилу, на відміну від місячних роботів з колесами, ногами або гусеницями".

Такі машини, оснащені візками, зможуть перевозити корисні вантажі різної форми вагою до 33 кілограмів зі швидкістю 0,5 метра на секунду. Однак система не перевозитиме людей. FLOAT в основному призначений для доставки вантажів місячного ґрунту, будівельних матеріалів та обладнання астронавтам, які працюють на місячній базі.

FLOAT має бути вкрай простим у розгортанні на місці. Залізнична система працюватиме автономно; колії можуть бути розгорнуті безпосередньо на поверхні без необхідності великого будівництва на місці.

Інші ідеї

Northrop Grumman в той самий час працює над власною концепцією місячної залізниці, яка зможе перевозити як вантажі, так і людей.

Ще одна концепція, яка зараз розробляється в рамках NIAC, – це потенційно революційна рухова установка, яка використовує ядерний розпад для створення тяги у вигляді контрольованих порцій плазми.

Про інші поки нічого невідомо, але вже зараз ясно, що майбутні людські поселення на Місяці та Марсі потребуватимуть нестандартних інженерних ідей, щоб стати реальністю.