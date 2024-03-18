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Interlune хоче стати першою в історії приватною компанією, яка видобуватиме природні ресурси Місяця, продаючи їх на Землі. Спочатку стартап зосередиться на гелії-3 – ізотопі гелію, створеному Сонцем у процесі термоядерного синтезу. Згідно з дослідженнями вчених, на Місяці його багато.

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Роб Мейерсон, один із засновників Interlune і колишній президент Blue Origin, сказав, що компанія сподівається запустити свій комбайн під час однієї з майбутніх комерційних місячних місій за підтримки NASA. За словами Мейерсона, план полягає в тому, щоб мати тестову установку на Місяці до 2028 року і почати операції до 2030 року.

Цього тижня Interlune оголосила, що загалом залучила 18 мільйонів доларів фінансування, в тому числі 15 мільйонів в останньому раунді.

Ресурс, на який вона націлена, гелій-3, може бути використаний на Землі для таких застосувань, як квантові обчислення, медична візуалізація і, можливо, колись у майбутньому, як паливо для термоядерних реакторів. Гелій-3 приноситься на Місяць сонячним вітром і, як вважається, залишається на поверхні, затримуючись у ґрунті, тоді як у випадку Землі він блокується магнітосферою.

Interlune має на меті розкопати величезні обсяги місячного ґрунту (або реголіту), переробити його та видобути газ гелій-3, який потім відправить назад на Землю. Окрім власного місячного комбайна, Interlune планує запустити роботизований посадковий апарат для оцінки концентрації гелію-3 у вибраній точці на поверхні.

Вперше в історії видобуток природних ресурсів на Місяці є технологічно та економічно можливим,

– каже Роб Мейерсон.

До команди засновників увійшли сам Мейерсон і колишній головний архітектор Blue Origin Гері Лай, астронавт "Аполлона-17" Гаррісон Шмітт, колишня керівниця Rocket Lab Індра Хорнсбі та Джеймс Антифаєв, який працював над проєктом висотної повітряної кулі Loon для компанії Alphabet.