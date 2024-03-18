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Interlune хочет стать первой в истории частной компанией, которая будет добывать природные ресурсы Луны, продавая их на Земле. Сначала стартап сосредоточится на гелии-3 – изотопе гелия, созданном Солнцем в процессе термоядерного синтеза. Согласно исследованиям ученых, на Луне его много.

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Роб Мейерсон, один из основателей Interlune и бывший президент Blue Origin, сказал, что компания надеется запустить свой комбайн во время одной из будущих коммерческих лунных миссий при поддержке NASA. По словам Мейерсона, план заключается в том, чтобы иметь тестовую установку на Луне к 2028 году и начать операции к 2030 году.

На этой неделе Interlune объявила, что в целом привлекла 18 миллионов долларов финансирования, в том числе 15 миллионов в последнем раунде.

Ресурс, на который она нацелена, гелий-3, может быть использован на Земле для таких применений, как квантовые вычисления, медицинская визуализация и, возможно, когда-то в будущем, как топливо для термоядерных реакторов. Гелий-3 приносится на Луну солнечным ветром и, как считается, остается на поверхности, задерживаясь в почве, тогда как в случае Земли он блокируется магнитосферой.

Interlune имеет целью раскопать огромные объемы лунного грунта (или реголита), переработать его и добыть газ гелий-3, который затем отправит обратно на Землю. Кроме собственного лунного комбайна, Interlune планирует запустить роботизированный посадочный аппарат для оценки концентрации гелия-3 в выбранной точке на поверхности.

Впервые в истории добыча природных ресурсов на Луне является технологически и экономически возможным,

– говорит Роб Мейерсон.

В команду основателей вошли сам Мейерсон и бывший главный архитектор Blue Origin Гэри Лай, астронавт "Аполлона-17" Гаррисон Шмитт, бывшая руководитель Rocket Lab Индра Хорнсби и Джеймс Антифаев, который работал над проектом высотного воздушного шара Loon для компании Alphabet.