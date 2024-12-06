Луна побудет одинокой еще некоторое время

Миссия "Артемида II", которая выведет астронавтов на орбиту Луны, ранее уже была перенесена с 2024 года на сентябрь 2025 года, но теперь она запланирована на апрель 2026 года. Миссию Artemis III, которая высадит астронавтов на поверхность земного спутника возле его южного полюса, теперь планируют запустить в середине 2027 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление на сайте NASA.

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Причина переноса – проблемы с тепловым экраном космического корабля Orion, который выполнял миссию Artemis I без экипажа. Она стартовала в ноябре 2022 года после многолетних задержек из-за технических трудностей и даже нескольких ураганов. Хотя этот этап был успешным, ученые столкнулись с неожиданным обугливанием и растрескиванием теплозащитного экрана космического корабля. Это удивило их, ведь они не ожидали такого эффекта. Куски обугленного материала треснули и откололись от теплового щита во время вхождения в атмосферу Земли. После приземления космического корабля инженеры обнаружили более 100 мест, где напряжения при входе в атмосферу повредили теплозащитный экран не так, как ожидалось.

Агентство встало перед критически важным решением: лететь с тепловым экраном как есть, или внести в него изменения. Но поскольку на модификацию требуется время, это означает перенос миссии. Учитывая это, Управление государственной отчетности США заявило в октябре, что полет человека на Луну становится все менее вероятным в следующем году. И оно оказалось правым. Однако не забегаем вперед.

Что не так с тепловым экраном

Сразу после прибытия "Ориона" домой, началось расследование, о результатах которого NASA долго молчало. Никто не выступал с заявлением о том, что смогли узнать инженеры, не говорил ни о причинах, ни о рисках повторения ситуации в других миссиях. Эта таинственность породила много беспокойства в профильных СМИ, которые за последние месяцы опубликовали несколько материалов, в которых даже высказывали подозрения, что агентство хочет что-то скрыть от общественности.

Чуть позже в NASA заявили, что молчат не потому, что что-то скрывают, а потому, что расследование просто еще не завершено, и им буквально нечего сказать по этому вопросу.

Наконец, недавно NASA установило, что теплозащитный экран капсулы Orion "не позволял выходить достаточному количеству газов, образующихся внутри материала под названием Avcoat", из-за чего часть покрытия треснула и откололась, вместо того, чтобы постепенно изнашиваться по мере нагревания. Это означает, что корабль испытывает больший стресс, чем другие корабли, такие как Crew Dragon компании SpaceX, во время вхождения в атмосферу Земли.

Вероятной причиной такого эффекта является то, что NASA использовало уникальный угол входа в атмосферу, благодаря которому "Орион" несколько раз увеличивал и уменьшал свою высоту, чтобы ослабить давление на корпус и безопасно приземлиться. Как понятно, с ослаблением ничего не получилось, хотя корабль действительно приземлился без проблем. Несмотря на обугливание, температурные датчики показали, что интерьер капсулы "Ориона" оставался комфортным и безопасным для астронавтов.

На пресс-конференции руководитель программы Говард Ху отметил, что исследователи заметили "больше вариаций в теплозащитном экране", чем ожидалось. Некоторые "ожидаемые обуглившиеся, материалы, выгорели иначе, чем предсказывала наша компьютерная модель и наземные испытания". Эти материалы должны обугливаться или сгорать должным образом, чтобы рассеивать атмосферное тепло. Любая аномалия может угрожать кораблю или его экипажу.

Хотя NASA не предоставило никаких изображений теплового экрана в то время, другой отчет опубликованный в начале этого года, показал степень растрескивания экрана. Вместо того чтобы полностью сгореть, верхний слой отломился "фрагментами, которые создали шлейф обломков, а не расплавились, как было запланировано".



Повреждение защитного теплового экрана / Фото OIG



Повреждение защитного теплового экрана / Фото OIG



Повреждение защитного теплового экрана / Фото OIG

В рамках анализа, направленного на определение первопричины аномалии теплового экрана, NASA провело восемь тестовых кампаний, что в целом состояли из 121 испытания. Эти испытания сопровождались независимым обзором, который начался в начале этого года. Он подтвердил выводы NASA о том, что непроницаемость материала теплозащитного экрана означает, что газы, которые образуются во время его горения в атмосфере, не выходят из материала. Вместо этого они вызвали повышение давления и привели к растрескиванию материалов.

Что дальше

Несмотря на все инженеры NASA решили, что капсула все равно может гарантировать безопасность экипажа во время запланированной миссии. Они готовят капсулу к следующему полету в рамках миссии "Артемида II", используя тот же теплозащитный экран, но теперь планируют изменить профиль входа корабля в атмосферу.

Учитывая это, не совсем понятно, почему агентство переносит Artemis II, если не собирается внедрять никаких изменений. Возможно, из-за того, что проверка повреждений после Artemis I забрала слишком много времени, целых два года.

Как бы там ни было, но для более амбициозной миссии "Артемида III" агентство заявляет, что "внедряет совершенствование способов изготовления тепловых экранов" для высадки на Луну. Разработчики используют опыт, полученный во время миссии "Артемида I".

В NASA добавили, что задержка также даст возможность работать с системами жизнеобеспечения. Однако агентство отметило, что несмотря на растрескивание теплового экрана, температура внутри корабля была стабильной и приемлемой для того, чтобы экипаж оставался в безопасности во время входа в атмосферу (если бы он был внутри корабля во время Artemis I).

Напомним, 10-дневная миссия "Артемида II" отправит на Луну четырех астронавтов, среди которых Кристина Кох, Рид Вайзман, Виктор Гловер и Джереми Хансен. Миссия не предусматривает посадку. Астронавты впервые стартуют на борту ракеты NASA Space Launch System внутри капсулы экипажа Orion, которая облетит Луну, а затем вернется на Землю с запланированным приземлением в Тихом океане.

Несмотря на задержку, NASA все равно опередит Китай, когда дело дойдет до высадки людей на Луну. Artemis III состоится в середине 2027 года при условии, что SpaceX будет готова к запуску Starship. Глава NASA Билл Нельсон говорит, что победа над Китаем в борьбе за южный полюс Луны является очень важной для космического агентства, поскольку это гарантирует, что США "не отдадут часть южного полюса Луны китайцам".