Місяць побуде самотнім ще деякий час

Місія "Артеміда II", яка виведе астронавтів на орбіту Місяця, раніше вже була перенесена з 2024 року на вересень 2025 року, але тепер вона запланована на квітень 2026 року. Місію Artemis III, яка висадить астронавтів на поверхню земного супутника біля його південного полюса, тепер планують запустити в середині 2027 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення на сайті NASA.

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Причина перенесення – проблеми з тепловим екраном космічного корабля Orion, який виконував місію Artemis I без екіпажу. Вона стартувала в листопаді 2022 року після багаторічних затримок через технічні труднощі й навіть кілька ураганів. Хоча цей етап був успішним, вчені зіткнулися з несподіваним обвугленням і розтріскуванням теплозахисного екрана космічного корабля. Це здивувало їх, адже вони не очікували такого ефекту. Шматки обвугленого матеріалу тріснули й відкололися від теплового щита під час входження в атмосферу Землі. Після приземлення космічного корабля інженери виявили понад 100 місць, де напруження при вході в атмосферу пошкодили теплозахисний екран не так, як очікувалося.

Агентство постало перед критично важливим рішенням: летіти з тепловим екраном як є, чи внести в нього зміни. Але оскільки на модифікацію потрібен час, це означає перенесення місії. З огляду на це, Управління державної звітності США заявило у жовтні, що політ людини до Місяця стає все менш імовірним у наступному році. І воно мало рацію. Однак, не забігаймо наперед.

Що не так із тепловим екраном

Відразу після прибуття "Оріона" додому, почалося розслідування, про результати якого NASA довго мовчало. Ніхто не виступав із заявою про те, що змогли дізнатись інженери, не говорив ні про причини, ні про ризики повторення ситуації в інших місіях. Ця таємничість породила багато занепокоєння в профільних ЗМІ, котрі за останні місяці опублікували кілька матеріалів, у яких навіть висловлювали підозри, що агентство хоче щось приховати від громадськості.

Трохи згодом у NASA заявили, що мовчать не тому, що щось приховують, а тому, що розслідування просто ще не завершено, і їм буквально нічого сказати з цього питання.

Нарешті, нещодавно NASA встановило, що теплозахисний екран капсули Orion "не дозволяв виходити достатній кількості газів, що утворюються всередині матеріалу під назвою Avcoat", через що частина покриття тріснула й відкололася, замість того, щоб поступово зношуватися в міру нагрівання. Це означає, що корабель зазнає більшого стресу, ніж інші кораблі, такі як Crew Dragon компанії SpaceX, під час входження в атмосферу Землі.

Імовірною причиною такого ефекту є те, що NASA використало унікальний кут входу в атмосферу, завдяки якому "Оріон" кілька разів збільшував і зменшував свою висоту, щоб послабити тиск на корпус і безпечно приземлитися. Як зрозуміло, з послабленням нічого не вийшло, хоча корабель дійсно приземлився без проблем. Попри обвуглювання, температурні датчики показали, що інтер'єр капсули "Оріона" залишався комфортним і безпечним для астронавтів.

На пресконференції керівник програми Говард Ху зазначив, що дослідники помітили "більше варіацій в теплозахисному екрані", ніж очікувалося. Деякі "очікувані матеріали, що обвуглилися, вигоріли інакше, ніж передбачала наша комп'ютерна модель і наземні випробування". Ці матеріали повинні обвуглюватися або згоряти належним чином, щоб розсіювати атмосферне тепло. Будь-яка аномалія може загрожувати кораблю або його екіпажу.

Хоча NASA не надало жодних зображень теплового екрана в той час, інший звіт опублікований на початку цього року, показав ступінь розтріскування екрана. Замість того, щоб повністю згоріти, верхній шар відламався "фрагментами, які створили шлейф уламків, а не розплавилися, як було заплановано".



Пошкодження захисного теплового екрана / Фото OIG



Пошкодження захисного теплового екрана / Фото OIG



Пошкодження захисного теплового екрана / Фото OIG

В рамках аналізу, спрямованого на визначення першопричини аномалії теплового екрана, NASA провело вісім тестових кампаній, що загалом складалися зі 121 випробування. Ці випробування супроводжувалися незалежним оглядом, який розпочався на початку цього року. Він підтвердив висновки NASA про те, що непроникність матеріалу теплозахисного екрана означає, що гази, які утворюються під час його горіння в атмосфері, не виходять з матеріалу. Натомість вони спричинили підвищення тиску й призвели до розтріскування матеріалів.

Що далі

Попри все інженери NASA вирішили, що капсула все одно може гарантувати безпеку екіпажу під час запланованої місії. Вони готують капсулу до наступного польоту в рамках місії "Артеміда II", використовуючи той самий теплозахисний екран, але тепер планують змінити профіль входу корабля в атмосферу.

З огляду на це, не зовсім зрозуміло, чому агентство переносить Artemis II, якщо не збирається впроваджувати ніяких змін. Можливо, через те, що перевірка пошкоджень після Artemis I забрала занадто багато часу, цілих два роки.

Хай там як, але для більш амбітної місії "Артеміда III" агентство заявляє, що "впроваджує вдосконалення способів виготовлення теплових екранів" для висадки на Місяць. Розробники використають досвід, отриманий під час місії "Артеміда I".

У NASA додали, що затримка також дасть можливість працювати з системами життєзабезпечення. Однак агентство наголосило, що попри розтріскування теплового екрана, температура всередині корабля була стабільною й прийнятною для того, щоб екіпаж залишався у безпеці під час входу в атмосферу (якби він був усередині корабля під час Artemis I).

Нагадаємо, 10-денна місія "Артеміда II" відправить на Місяць чотирьох астронавтів, серед яких Крістіна Кох, Рід Вайзман, Віктор Гловер і Джеремі Хансен. Місія не передбачає посадку. Астронавти вперше стартують на борту ракети NASA Space Launch System усередині капсули екіпажу Orion, яка облетить Місяць, а потім повернеться на Землю із запланованим приземленням у Тихому океані.

Попри затримку, NASA все одно випередить Китай, коли справа дійде до висадки людей на Місяць. Artemis III відбудеться в середині 2027 року за умови, що SpaceX буде готова до запуску Starship. Глава NASA Білл Нельсон каже, що перемога над Китаєм у боротьбі за південний полюс Місяця є дуже важливою для космічного агентства, оскільки це гарантує, що США "не віддадуть частину південного полюса Місяця китайцям".