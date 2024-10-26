Однією з головних перепон є те, що NASA досі вивчає наслідки пошкодження теплового екрана космічного корабля "Оріон" під час місії "Артеміда I", хоча минуло вже два роки. Однак існують також інші проблеми. Новий звіт Управління державної звітності США розкриває головні.

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Деталі звіту

На початку року програма Exploration Ground Systems, відповідальна за створення наземної інфраструктури для підтримки ракети Space Launch System і корабля Orion, мала кількамісячний запас у графіку, щоб встигнути до дати запуску у вересні 2025 року. Але зараз весь цей запас виділили на технічні проблеми, що виникли під час роботи над мобільною пусковою установкою ракети й випробуваннями на майданчику.

Раніше У 2024 році програма резервувала цей час для вирішення технічних питань, які можуть виникнути під час випробувань інтегрованої SLS і транспортного засобу Orion, або якщо погода завадить запланованим заходам, серед іншого. Офіційні особи заявили, що проблеми цілком імовірні, оскільки багато з цих систем випробовуються вперше,

– пишуть у звіті.

Враховуючи недостатній запас міцності, якщо під час тестування або інтеграції виникнуть проблеми, це призведе до затримок. Exploration Ground Systems повинна була завершити деякі важливі роботи після місії Artemis I, проведеної у листопаді 2022 року, в тому числі побудувати систему аварійної евакуації для астронавтів у разі виникнення проблем під час зворотного відліку запуску. Але наразі нічого не готово, а в графіку вже не залишилося жодного запасу.

Що з тепловим екраном

NASA також поки що не надало жодної інформації про стан перевірки теплового екрана космічного корабля "Оріон". Під час місії Artemis I, яка відправила капсулу за межі Місяця, шматки обвугленого матеріалу тріснули й відкололися від теплового щита під час входження в атмосферу Землі. Після приземлення космічного корабля інженери виявили понад 100 місць, де напруження при вході в атмосферу пошкодили теплозахисний екран. Тож тепер космічне агентство стоїть перед критично важливим рішенням: летіти з тепловим екраном як є, чи внести в нього зміни, на що також потрібен час.

Хоча незалежна група експертів завершила оцінку роботи NASA над тепловим екраном, саме агентство публічно не коментує ці результати або своє подальше рішення. На запитання журналістів про це там кажуть, що рішень ще немає, оскільки розслідування не закінчилося.

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Відставання

Для підготовки до запуску місії "Артеміда II" у вересні наступного року інженери раніше заявляли, що планують розпочати роботи з укладання ракети у вересні цього року. Але поки що ця діяльність залишається призупиненою в очікуванні рішення щодо теплозахисного екрана. На запитання видання ArsTechnica про те, коли NASA планує розпочати роботи з установки ракети, представник космічного агентства відповів: "Ми все ще плануємо розпочати укладання цієї осені".

У підсумку, NASA стикається з проблемами з графіком місії Artemis II на кількох фронтах. Хоча про затримку запуску навряд чи буде оголошено найближчим часом, ми можемо бути досить упевненими, що вона врешті-решт відбудеться, заявляє звіт.