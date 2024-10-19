Нове "обличчя" на Марсі

На нещодавньому знімку, зробленому марсоходом Perseverance, група каменів розкидана по піщаному ландшафту Червоної планети. Але уважних дослідників космосу зацікавив один конкретний – його можна знайти у лівій частині зображення, яке опублікувало NASA.

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Форма його поверхні дійсно нагадує обличчя. Можна побачити вигини, схожі на рот, ніс та око, а сама "голова" лежить на боку, наполовину втоплена в пісок.



Марсохід Perseverance сфотографував камінь, схожий на обличчя / Фото NASA

Можна сказати, що якби це дійсно була голова людини, то вона б належала неандертальцю, оскільки ми можемо виразно бачити масивні надбрівні дуги, які були характерні для цього вимерлого виду.

Наразі Perseverance прокладає свій шлях через кратер Єзеро — регіон на Марсі, який колись був затоплений водою. Марсохід NASA зробив цей знімок 27 вересня за допомогою камери, встановленої на правій стороні його корпусу.

Марс – це сухий і холодний пустельний світ, на якому є багато дивних на вигляд скель. Але колись планета була покрита бурхливими річками та морями, сліди яких ми повсюди бачимо сьогодні. Разом із вулканічною активністю це дозволило їй формувати ландшафти, переносити ґрунти та породу з місця на місце й обтесувати каміння протягом мільйонів років, якщо не мільярдів. Згодом вся вода зникла з поверхні, атмосфера розсіялась, а температура впала до середнього показника в -40 градусів за Цельсієм (узимку може сягати до -120 градусів). Тепер у гру вступило агресивне сонячне випромінювання й вітрова ерозія.

Цей камінь є результатом поєднання всіх цих чинників. Створений, імовірно, в процесі застигання лави мільярди років тому, він довгий час мокнув у воді, а потім вивітрювався під сонцем.