Проблема в тому, що, хоча ми й знаємо, приблизні часові рамки цього процесу, наші технології не здатні передбачити його точний початок і завершення. Сучасна наука може лише робити висновки з поточних спостережень, тобто постфактум. Згідно зі спільною заявою NASA та NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень), Сонце нарешті досягло максимальної фази в поточному 11-річному циклі.

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Деталі

Відповідне оголошення зробили під час телеконференції у вівторок, у якій також узяли участь представники міжнародної групи з прогнозування сонячного циклу. Вони заявили, що сонячний максимум уже триває, а найгірші його прояви можуть бути ще попереду. Ми вже бачили дуже сильні спалахи класу X, породжені численними плямами на Сонці, і потужні магнітні бурі тут, на Землі. Така ситуація з космічною погодою буде зберігатися щонайменше рік, а потім почне поступово змінюватися, спадаючи, поки зоря прямуватиме до мінімуму протягом наступних років.

Варто зазначити, що заява вчених стала для всіх великою несподіванкою. Хоча багато експертів підозрювали, що максимум настав ще на початку року чи близько того, дослідники зазвичай не роблять подібних оголошень, поки ця активна фаза не почне згортатися. Вони чекають кілька місяців після того, як сонячна активність починає спадати, щоб оголосити точні дати початку й завершення сонячного максимуму. Незвично раннє оголошення могло бути спричинене серією екстремальних космічних погодних явищ, які ми спостерігали ще з травня.

То чого ж нам слід очікувати? Насправді абсолютно нічого нового. Все ті ж сонячні плями, все ті ж спалахи, корональні викиди маси та магнітні бурі. Ми описали деякі можливі наслідки таких явищ у іншому матеріалі 24 Каналу.

Нездійснені прогнози

Що цікаво, у грудні 2019 року, коли розпочався поточний 25-й сонячний цикл, група з прогнозування сонячного циклу (SCPP) заявляла, що сонячний максимум, імовірно, розпочнеться у 2025 році й буде відносно слабким порівняно з минулими циклами. Однак реальна ситуація виявилась кардинально іншою. Незабаром стало очевидно, що ознаки сонячної активності, такі як кількість сонячних плям і частота сонячних спалахів, почали різко зростати наприкінці 2022 і на початку 2023 року. У результаті активність Сонця перевищила все, що ми бачили, зробивши цей цикл найбільш неспокійним і бурхливим в історії спостережень.

Так, наприклад, у серпні супутники зафіксували рекордну кількість сонячних плям за останні 20 років.

Дещо раніше наша зоря вибухнула спалахом рівня X12. На щастя, він стався з протилежного боку Сонця й не був спрямований до Землі.

У травні 2024 року ми пережили найсильнішу геомагнітну бурю за 21 рік, коли полярні сяйва дісталися аж за екватор, що є буквально винятковою подією.

Ці та інші ознаки змусили вчених говорити про те, що максимум настане раніше, ніж очікувалося – у середині чи в кінці 2024 року. Власне, ми бачимо, що саме так і сталося.



Порівняння сонячного мінімуму та сонячного максимуму / Фото NASA



Порівняння сонячного мінімуму та сонячного максимуму / Фото NASA

Зараз учені кажуть, що в рамках цього максимуму сонячна активність може досягати ще вищих рівнів, ніж була досі. Тож протягом наступного року ми точно побачимо ще не одну магнітну бурю, яка розфарбує наше небо полярними сяйвами.