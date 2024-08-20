Деталі

Для нас сонячні плями можуть здаватися дуже маленькими, але насправді ці темні ділянки на поверхні Сонця часто мають розміри більші, ніж уся Земля. Саме ці утворення відповідають за сонячні спалахи, що спрямовують імпульси електромагнітного випромінювання в космос, за якими часто слідує корональний викид маси (КВМ).

Дивіться також Колосальний сонячний спалах класу X попрямував до Землі цими вихідними

Сонце проживає постійні 11-річні цикли, які характеризуються зростанням і спаданням його активності – від сонячного мінімуму до максимуму й назад. Під активністю мається на увазі те, як зоря проявляє себе: чи генерує вона багато сонячних плям, чи продукує спалахи й викиди, як поводиться її магнітне поле, з якою силою "дме" сонячний вітер та інше.

Зараз Сонце перебуває на своєму максимумі або близько до нього, тому ми й спостерігаємо постійні сонячні бурі, геомагнітні бурі, спалахи, викиди, полярні сяйва далеко на південь від Північного полюса і, звісно ж, плями.

Цей 25-й сонячний цикл виявився набагато активнішим, ніж спочатку прогнозували вчені. Вони описали свої припущення ще у 2019 році й з того часу кілька разів редагували, оскільки нові підрахунки показували, що сонячний максимум може наступити раніше, ніж передбачалося – не у 2025 році, а ще у 2024. На жаль, наші технології недостатньо розвинені, щоб ми могли зрозуміти тонкощі сонячного циклу, тому вчені зможуть назвати точну дату настання максимуму лише тоді, коли він пройде і активність почне спадати. Але зрозуміло, що ми або на порозі, або вже в максимумі.

Цей цикл уже прославився інтенсивними геомагнітними бурями, що створили вражаючі полярні сяйва по всьому світу, навіть нижче екватора, а тепер може стати рекордсменом за кількістю щоденних сонячних плям (SSN) за більш ніж 20 років. У нещодавньому релізі Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) повідомив, що, використовуючи вимірювання на своїх ресурсах, це значення склало 337, що ознаменувало б перший випадок, коли вчені побачили таку кількість щоденних SSN з березня 2001 року.

Варто зазначити, що це поки що попередні дані, адже остаточно підтверджено лише 299 плям, що все одно є рекордом з 2002 року. Вчені очікують на перевірку з боку Королівської обсерваторії в Бельгії та Центру даних про сонячні впливи (SIDC), що очікується зробити до кінця місяця.