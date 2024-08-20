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Для нас солнечные пятна могут казаться очень маленькими, но на самом деле эти темные участки на поверхности Солнца часто имеют размеры больше, чем вся Земля. Именно эти образования отвечают за солнечные вспышки, направляющие импульсы электромагнитного излучения в космос, за которыми часто следует корональный выброс массы (КВМ).

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Солнце проживает постоянные 11-летние циклы, которые характеризуются ростом и спадом его активности – от солнечного минимума к максимуму и обратно. Под активностью подразумевается то, как звезда проявляет себя: генерирует ли она много солнечных пятен, продуцирует ли вспышки и выбросы, как ведет себя ее магнитное поле, с какой силой "дует" солнечный ветер и прочее.

Сейчас Солнце находится на своем максимуме или близко к нему, поэтому мы и наблюдаем постоянные солнечные бури, геомагнитные бури, вспышки, выбросы, полярные сияния далеко к югу от Северного полюса и, конечно же, пятна.

Этот 25-й солнечный цикл оказался намного активнее, чем изначально прогнозировали ученые. Они описали свои предположения еще в 2019 году и с тех пор несколько раз редактировали, поскольку новые подсчеты показывали, что солнечный максимум может наступить раньше, чем предполагалось – не в 2025 году, а еще в 2024. К сожалению, наши технологии недостаточно развиты, чтобы мы могли понять тонкости солнечного цикла, поэтому ученые смогут назвать точную дату наступления максимума только тогда, когда он пройдет и активность начнет спадать. Но понятно, что мы или на пороге, или уже в максимуме.

Этот цикл уже прославился интенсивными геомагнитными бурями, создавшими впечатляющие полярные сияния по всему миру, даже ниже экватора, а теперь может стать рекордсменом по количеству ежедневных солнечных пятен (SSN) за более чем 20 лет. В недавнем релизе Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) сообщил, что, используя измерения на своих ресурсах, это значение составило 337, что ознаменовало бы первый случай, когда ученые увидели такое количество ежедневных SSN с марта 2001 года.

Стоит отметить, что это пока предварительные данные, ведь окончательно подтверждено лишь 299 пятен, что все равно является рекордом с 2002 года. Ученые ожидают проверку со стороны Королевской обсерватории в Бельгии и Центра данных о солнечных воздействиях (SIDC), что ожидается сделать до конца месяца.