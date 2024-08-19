Что известно о вспышке

Пик вспышки пришелся на 9:40 утра по времени в Украине. Она вызвала отключение коротковолновой радиосвязи на освещенной Солнцем части Земли, преимущественно в Азии и Индийском океане.

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Эта карта показывает регионы планеты, которые больше всего пострадали от первого излучения, поступающего через 8 минут после вспышки, поскольку путешествует сквозь космос со скоростью света. Материя коронального выброса массы требует для этого от 1 до 5 дней / Фото NOAA Space Weather Prediction Center

Эта солнечная вспышка Х-класса особенно интересна тем, что она вырвалась из "нестандартного" солнечного пятна AR3784, которое уже привлекло внимание исследователей Солнца из-за своей странной полярности. Полярность этого пятна нарушает закон Хейла, согласно которому солнечные пятна в Северном полушарии должны быть поляризованы определенным определенным образом. Зато солнечное пятно AR3784 поляризовано совсем не так – оно смещено на целых 90 градусов. Подобные явления случаются примерно в 3% случаев, но, как правило, демонстрируют полностью обратную полярность. AR3784 находится где-то посередине между двумя вариантами. Эксперты Spaceweather.com предположили, что "магнитные основы этого солнечного пятна закручиваются каким-то необычным способом.



Изображение Солнца, полученное с помощью инструмента магнитограммы SDO HMI Magnetogram от NASA, отображает необычную полярность – положительные поля зеленым и синим цветом, а отрицательные поля — желтым и красным / Фото NASA's Solar Dynamics Observatory, SDO/HMI Magnetogram/Daisy Dobrijevic

Последствия

Х-вспышка сопровождалась не только корональным выбросом массы, но и сильным радиозатмением. Коротковолновое радиозатемнение, обнаружено над Азией и Индийским океаном, было вызвано интенсивным всплеском рентгеновского и экстремального ультрафиолетового излучения. Излучение от солнечных вспышек достигает Земли со скоростью света и ионизирует верхние слои атмосферы после прибытия. Эта ионизация создает более плотную среду для прохождения высокочастотных коротковолновых радиосигналов, которые обеспечивают связь на большие расстояния. Когда эти радиоволны проходят через ионизированные (электрически заряженные) слои, они теряют энергию из-за увеличения количества столкновений с электронами, которые могут ослабить или полностью поглотить радиосигналы.

Выброс солнечной плазмы также прибыл на удивление быстро – в 16:42 (по Киеву) 17 августа. Это столкновение магнитосферой Земли спровоцировало магнитную бурю, но она не была очень сильной – только G1. Уже в 20:15 уровень вырос до G2, а в 21:00 – до G3. После этого возмущения начали ослабевать и к часу ночи совсем исчезли.

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Чего ждать дальше

18 августа на Солнце произошло три вспышки класса M, предшествующего по силе классу X. Все три произошли из той же группы пятен AR3784. Это означает, что если хотя бы один из них спродуцировал корональный выброс массы, в ближайшее время нас ожидает еще одна магнитная буря. Но пока что прогнозов ученых нет, как и сообщений об этих выбросах.