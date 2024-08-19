Що відомо про спалах

Пік спалаху припав на 9:40 ранку за часом в Україні. Він спричинив відключення короткохвильового радіозв'язку на освітленій Сонцем частині Землі, переважно в Азії та Індійському океані.

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Ця карта показує регіони планети, які найбільше постраждали від першого випромінювання, що надходить за 8 хвилин після спалаху, оскільки подорожує крізь космос зі швидкістю світла. Матерія коронального викиду маси потребує для цього від 1 до 5 днів / Фото NOAA Space Weather Prediction Center

Цей сонячний спалах Х-класу особливо цікавий тим, що він вирвався з "нестандартної" сонячної плями AR3784, яка вже привернула увагу дослідників Сонця через свою дивну полярність. Полярність цієї плями порушує закон Хейла, згідно з яким сонячні плями в Північній півкулі повинні бути поляризовані певним визначеним чином. Натомість сонячна пляма AR3784 поляризована зовсім не так – вона зміщена на цілих 90 градусів. Подібні явища трапляються приблизно в 3% випадків, але, як правило, демонструють повністю зворотну полярність. AR3784 знаходиться десь посередині між двома варіантами. Експерти Spaceweather.com припустили, що "магнітні основи цієї сонячної плями закручуються у якийсь незвичайний спосіб.



Зображення Сонця, отримане за допомогою інструменту магнітограми SDO HMI Magnetogram від NASA, відображає незвичайну полярність – позитивні поля зеленим і синім кольором, а негативні поля — жовтим і червоним / Фото NASA's Solar Dynamics Observatory, SDO/HMI Magnetogram/Daisy Dobrijevic

Наслідки

Х-спалах супроводжувався не лише корональним викидом маси, але й сильним радіозатьмаренням. Короткохвильове радіозатемнення, виявлене над Азією та Індійським океаном, було спричинене інтенсивним сплеском рентгенівського та екстремального ультрафіолетового випромінювання. Випромінювання від сонячних спалахів досягає Землі зі швидкістю світла й іонізує верхні шари атмосфери після прибуття. Ця іонізація створює більш щільне середовище для проходження високочастотних короткохвильових радіосигналів, які забезпечують зв'язок на великі відстані. Коли ці радіохвилі проходять через іонізовані (електрично заряджені) шари, вони втрачають енергію через збільшення кількості зіткнень з електронами, які можуть послабити або повністю поглинути радіосигнали.

Викид сонячної плазми також прибув напрочуд швидко – о 16:42 (за Києвом) 17 серпня. Це зіткнення магнітосферою Землі спровокувало магнітну бурю, але вона не була дуже сильною – лише G1. Вже о 20:15 рівень зріс до G2, а о 21:00 – до G3. Після цього збурення почали слабшати і до першої ночі зовсім зникли.

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Чого чекати далі

18 серпня на Сонці сталося три спалахи класу M, попереднього за силою до класу X. Всі три сталися з тієї ж групи плям AR3784. Це означає, що якщо хоча б один із них спродукував корональний викид маси, найближчим часом на нас очікує ще одна магнітна буря. Але поки що прогнозів учених немає, як і повідомлень про ці викиди.