Прогноз на період з 1 по 6 жовтня
Перший тиждень місяця очікується дуже спокійним. Сонячна активність буде незначною: імовірність спалахів M-класу є невисокою (50%), а спалахів класу X – дуже низькою (10%) протягом перших трьох днів жовтня, йдеться в звіті USAF/NOAA.
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Більш тривалі прогнози сонячної активності вчені роблять з величезною обережністю, оскільки наша зоря дуже непередбачувана, особливо зараз, коли вона перебуває в періоді свого максимуму. Однак досвід дуже спокійного вересня свідчить, що, ймовірно, все залишиться в тому ж стані, оскільки поточні сонячні плями є не надто активними.
Що на Землі
Настання магнітної бурі на землі залежить від співпадіння кількох подій. По-перше, на Сонці повинен відбутися достатньо сильний спалах. По-друге, цей спалах повинен породити корональний викид маси. По-третє, цей викид повинен бути спрямований саме в бік Землі.
Оскільки імовірність великих спалахів мінімальна, то й настання магнітної бурі малоймовірне. Вчені дають такі шанси:
Середні широти, до яких частково входить Україна (північні області):
- Слабка буря – 10% усі перші три дні тижня.
- Невелика буря – 5%.
- Сильний шторм – 1%.
У високих широтах, до яких Україна не належить, спалахи класу М можуть спричинити:
- Слабку бурю – 15%.
- Невелику бурю – 15%.
- Сильний шторм – 15%.
Поточна ситуація показує, що починаючи як мінімум з 28 вересня "корональних викидів маси, явно спрямованих на Землю, не спостерігалося", пише solen.info. Це означає, що в бік Землі не прямує сонячна матерія, яка могла би спричинити збурення в магнітному полі планети найближчими днями.
Однак фоновий сонячний вітер у поєднанні з можливими М-спалахами (якщо такі будуть найближчим часом) можуть призвести до незначних збурень поза територією України після 3 жовтня, що поки важко спрогнозувати.
Сонячні плями
Темні плями на Сонці – це області з нижчою температурою, ніж інші оточуючі області, через що вони здаються темнішими. У цих місцях магнітні поля вкрай нестабільні. Коли вони руйнуються, відбуваються спалахи з можливим (але не обов'язковим) викидом корональної маси.
Зараз на Сонці є досить багато плям, звернутих до Землі. Але в тому ж звіті на solen.info вчені зазначили, що більшість із них наразі спокійні й не подають ознак загрози.
Сонячні плями станом на 1 жовтня 2024 року / Фото SpaceWeatherLive
- Група плям AR 3834 розпадалася повільно й була переважно тихою. Вона знаходиться праворуч на краю сонячного диска і не загрожує нам.
- AR 3835 значно розпалася й тепер майже не видима.
- AR 3836 розпадалася повільно і дала кілька слабких С-спалахів.
- AR 3839 є переважно тихою і стабільною.
- AR 3841 розростається й може давати спалахи M-класу, спрямовані на нас.
- AR 3842 також розвивається. Ця група плям має кілька магнітних дельтаподібних конфігурацій, найзначніша з яких знаходиться в найбільшій півтіні. Тут можливий спалах класу X.
- AR 3843 збільшила свою площу і кількість плям за останній час. Спостерігається слабка магнітна дельтаподібна конфігурація у хвостовій півтіні. Можливий спалах класу M.
- Нова AR 3844 з'явилася 29 вересня і була пронумерована наступного дня. Вчені прогнозують подальше розростання.
Традиційна довідка
Сонячний спалах – це величезний вибух на нашій зорі, який може відбутися в будь-який момент у тих місцях, це магнітні поля розриваються. Як правило такі спалахи спостерігаються в областях сонячних плям – зонах, де температура нижча (через що вони здаються чорними відносно іншої поверхні), а магнітні поля нестабільні. Іноді такі спалахи призводять до викиду сонячної матерії в космос.
Корональний викид маси (КВМ) – це процес, при якому Сонце вивільняє величезну кількість плазми, яка за площею може в десятки разів перевищувати розміри Землі. Ця плазма, а також радіація та електромагнітне випромінювання з шаленою швидкістю несуться крізь простір. Іноді трапляється так, що на шляху такого викиду трапляється планета – наприклад, Земля.
Магнітна буря – це явище, яке виникає, коли викид сонячної матерії зіштовхується з магнітним полем Землі. Вони починають реагувати, провокуючи збурення й впливаючи на земну електроніку, супутники, а також провокуючи полярні сяйва. Зазвичай вони спостерігаються далеко на півночі, але залежно від сили викиду, можуть простягатися далі на південь.
На жаль, ми ще недостатньо добре вивчили Сонце, а також не маємо достатньо розвинених технологій, щоб робити точні прогнози щодо сонячної активності. Вчені роблять приблизні передбачення на основі даних про минулі роки, а також про останню активність.
- Передбачити сонячні спалахи найважче, адже Сонце може видавати їх у будь-який момент. Чи закінчиться спалах викидом – ще одна загадка, на яку вчені не мають точної відповіді. Процес вибуху може тривати до кількох годин, а наші спостереження можуть лише фіксувати все постфактум.
- Олії у вогонь підливає той факт, що зараз Сонце знаходиться на піку своєї активності в рамках 11-річного циклу (або, можливо, щойно почало його минати), а тому його поведінка ще більш непередбачувана, ніж зазвичай. Якщо вченим важко щось передбачати навіть коли Сонце спокійне, то зайве говорити про те, наскільки складно щось визначити зараз. Наприклад, найсильніший в історії сонячний викид, відомий як Подія Керрінгтона, стався, коли Сонце було на мінімумі своєї активності.
- Прогнозувати магнітні бурі найлегше, але лише в короткостроковій перспективі. Річ у тім, що викид сонячної маси подорожує від Сонця до Землі від 1 до 5 днів (хоча найсильніші можуть досягати навіть за кілька годин). Якщо вченим вдається зафіксувати напрям і швидкість викиду, вони можуть розрахувати, чи зіткнеться він із Землею та якими будуть приблизні наслідки. Відповідно, якщо на Сонці не було КВМ, або він був спрямований в інший бік, то ми можемо впевнено стверджувати, що магнітної бурі не буде.