Прогноз на период с 1 по 6 октября
Первая неделя месяца ожидается очень спокойной. Солнечная активность будет незначительной: вероятность вспышек M-класса является невысокой (50%), а вспышек класса X – очень низкой (10%) в течение первых трех дней октября, говорится в отчете USAF/NOAA.
Смотрите также В октябре состоится уникальное солнечное затмение: где и когда можно увидеть "огненное кольцо"
Более длительные прогнозы солнечной активности ученые делают с огромной осторожностью, поскольку наша звезда очень непредсказуема, особенно сейчас, когда она находится в периоде своего максимума. Однако опыт очень спокойного сентября свидетельствует, что, вероятно, все останется в том же состоянии, поскольку текущие солнечные пятна являются не слишком активными.
Что на Земле
Наступление магнитной бури на земле зависит от совпадения нескольких событий. Во-первых, на Солнце должна произойти достаточно сильная вспышка. Во-вторых, эта вспышка должна породить корональный выброс массы. В-третьих, этот выброс должен быть направлен именно в сторону Земли.
Поскольку вероятность крупных вспышек минимальна, то и наступление магнитной бури маловероятно. Ученые дают такие шансы:
Средние широты, в которые частично входит Украина (северные области):
- Слабая буря – 10% все первые три дня недели.
- Небольшая буря – 5%.
- Сильный шторм – 1%.
В высоких широтах, к которым Украина не относится, вспышки класса М могут вызвать:
- Слабую бурю – 15%.
- Небольшую бурю – 15%.
- Сильный шторм – 15%.
Текущая ситуация показывает, что начиная как минимум с 28 сентября "корональных выбросов массы, явно направленных на Землю, не наблюдалось", пишет solen.info. Это означает, что в сторону Земли не направляется солнечная материя, которая могла бы вызвать возмущения в магнитном поле планеты в ближайшие дни.
Однако фоновый солнечный ветер в сочетании с возможными М-вспышками (если таковые будут в ближайшее время) могут привести к незначительным возмущениям вне территории Украины после 3 октября, что пока трудно спрогнозировать.
Солнечные пятна
Темные пятна на Солнце – это области с более низкой температурой, чем другие окружающие области, из-за чего они кажутся темнее. В этих местах магнитные поля крайне нестабильны. Когда они разрушаются, происходят вспышки с возможным (но не обязательным) выбросом корональной массы.
Сейчас на Солнце есть довольно много пятен, обращенных к Земле. Но в том же отчете на solen.info ученые отметили, что большинство из них сейчас спокойны и не подают признаков угрозы.
Солнечные пятна по состоянию на 1 октября 2024 года / Фото SpaceWeatherLive
- Группа пятен AR 3834 распадалась медленно и была преимущественно тихой. Она находится справа на краю солнечного диска и не угрожает нам.
- AR 3835 значительно распалась и теперь почти не видна.
- AR 3836 распадалась медленно и дала несколько слабых С-вспышек.
- AR 3839 является преимущественно тихой и стабильной.
- AR 3841 разрастается и может давать вспышки M-класса, направленные на нас.
- AR 3842 также развивается. Эта группа пятен имеет несколько магнитных дельтаподобных конфигураций, самая значительная из которых находится в самой большой полутени. Здесь возможна вспышка класса X.
- AR 3843 увеличила свою площадь и количество пятен за последнее время. Наблюдается слабая магнитная дельтаобразная конфигурация в хвостовой полутени. Возможна вспышка класса M.
- Новая AR 3844 появилась 29 сентября и была пронумерована на следующий день. Ученые прогнозируют дальнейшее разрастание.
Традиционная справка
Солнечная вспышка – это огромный взрыв на нашей звезде, который может произойти в любой момент в тех местах, это магнитные поля разрываются. Как правило, такие вспышки наблюдаются в областях солнечных пятен – зонах, где температура ниже (из-за чего они кажутся черными относительно остальной поверхности), а магнитные поля нестабильны. Иногда такие вспышки приводят к выбросу солнечной материи в космос.
Корональный выброс массы (КВМ) – это процесс, при котором Солнце высвобождает огромное количество плазмы, которая по площади может в десятки раз превышать размеры Земли. Эта плазма, а также радиация и электромагнитное излучение с бешеной скоростью несутся сквозь пространство. Иногда случается так, что на пути такого выброса попадается планета – например, Земля.
Магнитная буря – это явление, которое возникает, когда выброс солнечной материи сталкивается с магнитным полем Земли. Они начинают реагировать, провоцируя возмущения и влияя на земную электронику, спутники, а также провоцируя полярные сияния. Обычно они наблюдаются далеко на севере, но в зависимости от силы выброса, могут простираться дальше на юг.
К сожалению, мы еще недостаточно хорошо изучили Солнце, а также не имеем достаточно развитых технологий, чтобы делать точные прогнозы относительно солнечной активности. Ученые делают приблизительные предсказания на основе данных о прошлых годах, а также о последней активности.
- Предсказать солнечные вспышки труднее всего, ведь Солнце может выдавать их в любой момент. Закончится ли вспышка выбросом – еще одна загадка, на которую ученые не имеют точного ответа. Процесс взрыва может длиться до нескольких часов, а наши наблюдения могут лишь фиксировать все постфактум.
- Масла в огонь подливает тот факт, что сейчас Солнце находится на пике своей активности в рамках 11-летнего цикла (или, возможно, только начало его проходить), а потому его поведение еще более непредсказуемо, чем обычно. Если ученым трудно что-то предсказывать даже когда Солнце спокойное, то излишне говорить о том, насколько сложно что-то определить сейчас. Например, самый сильный в истории солнечный выброс, известный как Событие Керрингтона, произошел, когда Солнце было на минимуме своей активности.
- Прогнозировать магнитные бури легче всего, но лишь в краткосрочной перспективе. Дело в том, что выброс солнечной массы путешествует от Солнца до Земли от 1 до 5 дней (хотя самые сильные могут достигать даже за несколько часов). Если ученым удается зафиксировать направление и скорость выброса, они могут рассчитать, столкнется ли он с Землей и какими будут приблизительные последствия. Соответственно, если на Солнце не было КВМ, или он был направлен в другую сторону, то мы можем уверенно утверждать, что магнитной бури не будет.