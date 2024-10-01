Прогноз на период с 1 по 6 октября

Первая неделя месяца ожидается очень спокойной. Солнечная активность будет незначительной: вероятность вспышек M-класса является невысокой (50%), а вспышек класса X – очень низкой (10%) в течение первых трех дней октября, говорится в отчете USAF/NOAA.

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Более длительные прогнозы солнечной активности ученые делают с огромной осторожностью, поскольку наша звезда очень непредсказуема, особенно сейчас, когда она находится в периоде своего максимума. Однако опыт очень спокойного сентября свидетельствует, что, вероятно, все останется в том же состоянии, поскольку текущие солнечные пятна являются не слишком активными.

Что на Земле

Наступление магнитной бури на земле зависит от совпадения нескольких событий. Во-первых, на Солнце должна произойти достаточно сильная вспышка. Во-вторых, эта вспышка должна породить корональный выброс массы. В-третьих, этот выброс должен быть направлен именно в сторону Земли.

Поскольку вероятность крупных вспышек минимальна, то и наступление магнитной бури маловероятно. Ученые дают такие шансы:

Средние широты, в которые частично входит Украина (северные области):

Слабая буря – 10% все первые три дня недели.

Небольшая буря – 5%.

Сильный шторм – 1%.

В высоких широтах, к которым Украина не относится, вспышки класса М могут вызвать:

Слабую бурю – 15%.

Небольшую бурю – 15%.

Сильный шторм – 15%.

Текущая ситуация показывает, что начиная как минимум с 28 сентября "корональных выбросов массы, явно направленных на Землю, не наблюдалось", пишет solen.info. Это означает, что в сторону Земли не направляется солнечная материя, которая могла бы вызвать возмущения в магнитном поле планеты в ближайшие дни.

Однако фоновый солнечный ветер в сочетании с возможными М-вспышками (если таковые будут в ближайшее время) могут привести к незначительным возмущениям вне территории Украины после 3 октября, что пока трудно спрогнозировать.

Солнечные пятна

Темные пятна на Солнце – это области с более низкой температурой, чем другие окружающие области, из-за чего они кажутся темнее. В этих местах магнитные поля крайне нестабильны. Когда они разрушаются, происходят вспышки с возможным (но не обязательным) выбросом корональной массы.

Сейчас на Солнце есть довольно много пятен, обращенных к Земле. Но в том же отчете на solen.info ученые отметили, что большинство из них сейчас спокойны и не подают признаков угрозы.



Солнечные пятна по состоянию на 1 октября 2024 года / Фото SpaceWeatherLive

Группа пятен AR 3834 распадалась медленно и была преимущественно тихой. Она находится справа на краю солнечного диска и не угрожает нам.

AR 3835 значительно распалась и теперь почти не видна.

AR 3836 распадалась медленно и дала несколько слабых С-вспышек.

AR 3839 является преимущественно тихой и стабильной.

AR 3841 разрастается и может давать вспышки M-класса, направленные на нас.

AR 3842 также развивается. Эта группа пятен имеет несколько магнитных дельтаподобных конфигураций, самая значительная из которых находится в самой большой полутени. Здесь возможна вспышка класса X.

AR 3843 увеличила свою площадь и количество пятен за последнее время. Наблюдается слабая магнитная дельтаобразная конфигурация в хвостовой полутени. Возможна вспышка класса M.

Новая AR 3844 появилась 29 сентября и была пронумерована на следующий день. Ученые прогнозируют дальнейшее разрастание.

Традиционная справка

Солнечная вспышка – это огромный взрыв на нашей звезде, который может произойти в любой момент в тех местах, это магнитные поля разрываются. Как правило, такие вспышки наблюдаются в областях солнечных пятен – зонах, где температура ниже (из-за чего они кажутся черными относительно остальной поверхности), а магнитные поля нестабильны. Иногда такие вспышки приводят к выбросу солнечной материи в космос.

Корональный выброс массы (КВМ) – это процесс, при котором Солнце высвобождает огромное количество плазмы, которая по площади может в десятки раз превышать размеры Земли. Эта плазма, а также радиация и электромагнитное излучение с бешеной скоростью несутся сквозь пространство. Иногда случается так, что на пути такого выброса попадается планета – например, Земля.

Магнитная буря – это явление, которое возникает, когда выброс солнечной материи сталкивается с магнитным полем Земли. Они начинают реагировать, провоцируя возмущения и влияя на земную электронику, спутники, а также провоцируя полярные сияния. Обычно они наблюдаются далеко на севере, но в зависимости от силы выброса, могут простираться дальше на юг.

К сожалению, мы еще недостаточно хорошо изучили Солнце, а также не имеем достаточно развитых технологий, чтобы делать точные прогнозы относительно солнечной активности. Ученые делают приблизительные предсказания на основе данных о прошлых годах, а также о последней активности.