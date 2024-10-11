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Огромная масса заряженных частиц, которые вырвались из Солнца 8 октября благодаря вспышке уровня X1.8, врезалась в Землю почти через три дня, вызвав сильные возмущения в магнитном поле планеты. Полярные сияния снова увидели аж в Украине, где они являются редкостью, пишет 24 Канал.

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Ожидается, что шторм будет пронизывать атмосферу в течение большей части дня 11 октября, вызывая возможные сбои в электросети и создавая яркие полярные сияния на гораздо более низких широтах, чем обычно.

Максимальный зафиксированный уровень возмущений достиг уровня G4, то есть сильного (максимально возможный уровень – G5). В этом случае, согласно классификации NOAA:

Возможны масштабные проблемы с контролем напряжения в энергосистемах, отключения электричества, аварии на узлах энергетической системы, ложные срабатывания предохранителей.

Космические аппараты могут переживать проблемы с зарядкой и могут потребовать значительной корректировки своего положения и высоты.

Полярные сияния при этом опускаются до 45 градуса широты, что означает, что их могли увидеть аж в Крыму. А сейчас, когда ночь наступила в США, они могут появиться в таких штатах, как Калифорния и Алабама. Вчера сияния видели в штатах Вирджиния и Вашингтон. Их также встретили Франция, Дания, Австралия, Швейцария, Германия, Италия, Венгрия, Нидерланды, Англия и Шотландия и даже Индия.

Сюда можно добавить традиционные радиопомехи и проблемы с навигацией, незначительное снижение эффективности солнечной панели.

Для астронавтов рекомендуются меры по избежанию радиационной опасности.

Пассажиры и экипаж самолетов в высоких широтах также могут подвергаться радиационному риску.

Хорошая новость в том, что уже завтра ученые ожидают резкое падение активности до уровня G1. Они оставляли вероятность того, что возмущения достигнут уровня G5 вчера или сегодня, но этого пока не произошло. Если бы это произошло, то нынешнее событие сравнялось бы с майским, когда огромная вспышка на Солнце так же поразила Землю, вызвав сияния аж за экватором.