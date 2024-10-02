Что известно на данный момент

Солнечная вспышка X7.1 вырвалась из области пятен 3842, сообщает NOAA в своем отчете. Но, к сожалению, это пока все, что ученые могут о ней сказать. Они до сих пор не знают, породил ли он выброс корональной массы (КВМ), и если да, то был ли он направлен в нашу сторону. Таким образом пока невозможно сказать, следует ли ожидать мощную магнитную бурю в ближайшие дни на Земле.

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Как отмечают информационные ресурсы NOAA и SWPC, все еще продолжается анализ доступных коронографических изображений, но ученые до сих пор не получили всех данных со спутников. Сейчас есть только два кадра коронографа SOHO/LASCO, которые показывают выброс корональной массы с угла обзора на Земле.

Если КВМ действительно состоялся, то он, вероятно, сможет достичь Земли где-то с вечера 3 октября до полудня 4 октября по UTC. В Украине к этому следует добавить три часа, то есть это примерно конец суток 3 октября и вплоть до 15:00 4 октября.

Стоит также отметить, что в течение нескольких часов после вспышки X7.1 произошло 5 вспышек класса M – все из той же группы солнечных пятен 3842. Сила вспышек – от 1.5 до 7.6. Если какая-то из них породила выброс массы, она потенциально может объединиться с предыдущей, образовав один гигантский поток радиации, который накроет Землю.



Солнечные пятна по состоянию на 1 октября 2024 года / Фото SpaceWeatherLive

Сейчас ученые только наблюдают сильное радиоподавление , то есть на освещенной солнцем стороне планеты возможны перебои в радиосвязи.

, то есть на освещенной солнцем стороне планеты возможны перебои в радиосвязи. Если КВМ есть и он достигнет Земли, могут наблюдаться перебои в работе электроники и электроснабжения, GPS, спутников .

. Кроме того, мы увидим северные сияния. Когда вспышка X8.7 накрыла Землю в мае 2024 года, сияния перебрались аж за экватор, что случается чрезвычайно резко. Видели их и в Украине, поэтому и на этот раз мы можем увидеть красные огни и розовые в небе.

Напомним, вчера 24 Канал выпустил отчет с прогнозом космической погоды на 1-3 октября и приблизительным прогнозом до конца текущей недели. В нем ученые отметили, что солнечные пятна из группы 3842 пока продолжают разрастаться и могут породить вспышку класса X, что и, собственно, произошло. Активными также остаются пятна 3843 и 3844.