Детали открытия

Ученые из Лаборатории физических исследований в Ахмадабаде, Индия, заметили, что ночная температура поверхности Луны значительно снизилась в шести различных местах наблюдений на ближней стороне спутника. Об этом говорится в недавней статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Смотрите также Загадочная атмосфера Луны наконец получает объяснение

Предполагают, что это аномальное падение температуры было вызвано внезапным падением радиации, излучаемой Землей, поскольку человеческая активность резко снизилась во время глобальных локдаунов, ограничивая количество загрязнения и общего тепла, выделяемого нашей планетой ночью.

Таким образом, наше исследование показывает, что Луна, вероятно, ощутила на себе влияние изоляции [во время] COVID-19, что визуализируется как аномальное снижение ночной температуры лунной поверхности в этот период,

– пишут ученые в своей статье.

В течение лунного дня, когда Солнце освещает обращенную к Земле сторону спутника, эта сторона получает огромную дозу радиации от звезды, поскольку это излучение не блокируется атмосферой и магнитным полем (на Луне их просто нет в том виде, в котором их имеет Земля). Но когда мы видим убывающую или растущую Луну, то неосвещенная солнцем сторона получает радиацию только от Земли и таким образом только в это время мы можем измерить показатели земного влияния без лишних помех.

Похожим образом это работает и с самой Землей. Ученые могут проводить эти наблюдения только тогда, когда там, где они находятся, наступает ночь, поскольку в течение дня большая часть солнечного света и радиации отражается обратно в космос земной атмосферой, тогда как только часть поглощается. Соответственно, когда на том полушарии Земли, где находятся ученые, наступает день, Луна подвергается воздействию отраженного солнечного излучения, если в этот момент находится в поле зрения с освещенного полушария планеты.

Поэтому ученым нужно совпадение двух факторов: ночь на Луне и ночь на Земле.

Во время первых локдаунов, вызванных COVID-19, человеческая деятельность и связанные с ней уровни загрязнения существенно снизились, что предоставило ученым уникальную возможность изучать изменения климата на планете. Но позже изменения обнаружили и за сотни тысяч километров от нас: этот эффект вызвал "аномальное падение" ночных температур на Луне.

Эта взаимосвязь может позволить ученым использовать ночную лунную поверхность как идеальный полигон для изучения последствий климатических изменений, происходящих на Земле.