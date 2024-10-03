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Солнечная вспышка класса X – самый мощный тип вспышек, который может создать Солнце. На этот раз она произошла из группы пятен AR3842 вблизи солнечного экватора. Этот взрыв оценили в X7.1, что сделало его вторым по мощности с начала текущего 25-го солнечного цикла, который длится с 2019 года, пишет LiveScience. Обогнать его смог только X8.7 в мае 2024 года.

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Излучение, которое путешествует почти со скоростью света и прибывает значительно раньше, чем солнечная материя, ионизировало верхние слои атмосферы уже через несколько минут, создавая временное радиозатемнение над большими частями Тихого океана, включая Гавайи. В Украине в тот момент была ночь, поэтому мы не почувствовали никакого влияния, поскольку были обернуты от Солнца в другую сторону.

Как позже выяснили ученые, взрыв таки спровоцировал КВМ (корональный выброс массы) – облако плазмы и радиации, которое быстро движется сквозь космос. Такие облака материи могут путешествовать к нам от 1 до 5 дней, в зависимости от скорости.

NASA провело моделирование выброса и создало анимацию, которая показывает волну, что накрывает Землю. Ее можно посмотреть по этой ссылке. В центре размещено Солнце, а Земля показана желтым кругом справа. Рядом с Землей расположены спутники-наблюдатели Stereo_A (красный квадрат) и Lucy (оранжевый ромб).

Как можно видеть из этого моделирования, самый интенсивный выброс, обозначенный красным, не заденет нашу планету. Однако Земля находится на пути оранжевого и желтого уровней.

Какой будет магнитная буря

По прогнозам, первая порция КВМ начнет прибывать уже сегодня в конце дня, 3 октября (или максимум 4 октября), вызывая очень незначительные возмущения уровня G1. Однако основной удар, вероятнее всего, придется на 4 октября (или максимум на 5 октября, субботу). Ожидается, что уровень возмущений достигнет уровня G3, то есть сильного, по шкале космической погоды NOAA.

На этом уровне возможны незначительные проблемы в электросетях, небольшое влияние на космические корабли и спутники, которым может понадобиться коррекция высоты, а также перебои со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией. Полярные сияния будут наблюдаться в районе 50 градусов широты, то есть могут дойти немного южнее Киева.