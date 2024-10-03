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Сонячний спалах класу X — найпотужніший тип спалахів, який може створити Сонце. Цього разу він стався з групи плям AR3842 поблизу сонячного екватора. Цей вибух оцінили в X7.1, що зробило його другим за потужністю з початку поточного 25-го сонячного циклу, який триває з 2019 року, пише LiveScience. Обігнати його зміг лише X8.7 у травні 2024 року.

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Випромінювання, яке подорожує майже зі швидкістю світла й прибуває значно раніше, ніж сонячна матерія, іонізувало верхні шари атмосфери вже через кілька хвилин, створюючи тимчасове радіозатемнення над великими частинами Тихого океану, включаючи Гаваї. В Україні в той момент була ніч, тож ми не відчули жодного впливу, оскільки були обернені від Сонця в інший бік.

Як пізніше з'ясували вчені, вибух таки спровокував КВМ (корональний викид маси) – хмару плазми та радіації, яка швидко рухається крізь космос. Такі хмари матерії можуть подорожувати до нас від 1 до 5 днів, залежно від швидкості.

NASA провело моделювання викиду й створило анімацію, яка показує хвилю, що накриває Землю. Її можна переглянути за цим посиланням. У центрі розміщено Сонце, а Земля показана жовтим колом праворуч. Поряд із Землею розташовані супутники-спостерігачі Stereo_A (червоний квадрат) і Lucy (помаранчевий ромб).

Як можна бачити з цього моделювання, найінтенсивніший викид, позначений червоним, не зачепить нашу планету. Однак Земля знаходиться на шляху помаранчевого та жовтого рівнів.

Якою буде магнітна буря

За прогнозами, перша порція КВМ почне прибувати вже сьогодні наприкінці дня, 3 жовтня (або максимум 4 жовтня), спричиняючи дуже незначні збурення рівня G1. Однак основний удар, найімовірніше, припаде на 4 жовтня (або максимум на 5 жовтня, суботу). Очікується, що рівень збурень досягне рівня G3, тобто сильного, за шкалою космічної погоди NOAA.

На цьому рівні можливі незначні проблеми в електромережах, невеликий вплив на космічні кораблі та супутники, яким може знадобитися корекція висоти, а також перебої в супутниковою навігацією та низькочастотною радіонавігацією. Полярні сяйва спостерігатимуться в районі 50 градусів широти, тобто можуть дійти трохи південніше Києва.