Во время затмения 2 октября примерно 93% центра Солнца будет закрыто в точке наибольшего затмения, предлагая зрителям 7-минутное, 25-секундное отражение впечатляющего кольца, сообщает Space.com.

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Что такое кольцеобразное солнечное затмение? Оно происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но находится слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть светило. Это оставляет яркое кольцо солнечного света вокруг Луны, создавая явление, известное как "огненное кольцо".

Что делает это затмение особенным?

Затмение в октябре 2024 года будет особенно заметным по нескольким причинам.

Во-первых , оно состоится после долгожданного Большого Североамериканского затмения в начале года, что поддерживает высокий интерес к солнечным затмениям.

, оно состоится после долгожданного Большого Североамериканского затмения в начале года, что поддерживает высокий интерес к солнечным затмениям. Во-вторых , это кольцеобразное затмение продлится дольше, чем недавние подобные события, а максимальная продолжительность огненного кольца будет достигать более семи минут.

, это кольцеобразное затмение продлится дольше, чем недавние подобные события, а максимальная продолжительность огненного кольца будет достигать более семи минут. В-третьих, затмение будет видно из культового туристического места Рапа Нуи (Остров Пасхи), известного своими загадочными каменными статуями, которые называются моаи.

Где и как наблюдать затмение

"Огненное кольцо" можно будет увидеть только с узкой кольцеобразной "тропы", которая будет пролегать через Тихий океан, южную часть Чили и южную часть Аргентины.



Вот здесь лучше всего наблюдать затмение / Фото Michael Zeiler GreatAmericanEclipse.com

Некоторые из лучших мест для наблюдения за этим событием включают:

Рапа-Нуи/Остров Пасхи, Чили : От 5 минут 38 секунд до 6 минут 12 секунд, начиная с 14:03 по восточному времени.

: От 5 минут 38 секунд до 6 минут 12 секунд, начиная с 14:03 по восточному времени. Кокран, Чили : 5 минут 40 секунд по кругу, начиная с 17:21 по центральноевропейскому времени.

: 5 минут 40 секунд по кругу, начиная с 17:21 по центральноевропейскому времени. Национальный парк Перито-Морено, Аргентина : 6 минут 17 секунд по кругу, начиная с 17:21 по среднеевропейскому времени.

: 6 минут 17 секунд по кругу, начиная с 17:21 по среднеевропейскому времени. Пуэрто-Сан-Хулиан, Аргентина: 5 минут 12 секунд по кругу, начиная с 17:24 по центральноевропейскому времени.

В то время как в этих местах можно будет наблюдать полное затмение, другие регионы Южной Америки, в частности Буэнос-Айрес, Монтевидео и Сантьяго, станут свидетелями частичного солнечного затмения.

Хотя затмение в виде огненного кольца будет видно только из вышеупомянутых районов Чили и Аргентины, 2 октября частичное солнечное затмение будет наблюдаться и в других регионах. К ним относятся части Тихого океана и южная половина Южной Америки.

Вот какой процент затмения будет виден из крупных городов и направлений в зоне частичного затмения:

Галапагосские острова (1%)

Ла-Пас, Боливия (1%)

Рио-де-Жанейро, Бразилия (9%)

Сан-Паулу, Бразилия (10%)

Буэнос-Айрес, Аргентина (42%)

Монтевидео, Уругвай (42%)

Сантьяго, Чили (44%)

Вильяррика, Чили (63%)

Эль-Калафате, Аргентина (83%)

Фолклендские острова (84%)

Остров Южная Георгия (76%)

Пунта-Аренас, Чили (75%)

Ушуайя, Аргентина (72%)

Остров Элефант (56%)

Порт-Локрой, Антарктида (44%)

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Благодаря своей продолжительности и широкой видимости по всей Южной Америке, кольцеобразное солнечное затмение в октябре 2024 года обещает стать незабываемым событием для всех, кто сможет за ним наблюдать. И хотя украинцы не смогут воочию наблюдать солнечное затмение 2 октября 2024 года, благодаря онлайн-трансляции в интернете его все же можно будет увидеть.

Обратите внимание! Трансляция события начнется 2 октября в 20:15 вечера.

Солнечное затмение 2024: онлайн-трансляция