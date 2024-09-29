Смерть Солнца

Примерно через 4,5 миллиардов лет Солнце расширится до красного гиганта, поглотив внутренние планеты, включая Землю, и, в конце концов, сбросив свои внешние слои. Этот процесс ознаменует конец нашей планеты как физического объекта, уничтожив любую возможность для жизни.

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Земля может выжить

Новые астрономические открытия дают проблеск надежды на то, что Земля может пережить этот космический катаклизм, поскольку подобные события разворачиваются и в других частях галактики.

Астрономы открыли систему белых карликов, расположенную на расстоянии около 4200 световых лет от Земли. В этой системе есть данные, указывающие на существование планеты, которая примерно в 1,9 раза массивнее Земли.

Несмотря на то, что ее звезда проходит фазу красного гиганта и сбрасывает внешние слои, эта каменистая планета, расположена на расстоянии 2 астрономических единиц (а.е.) от своей звезды, сумела пережить коллапс, оставшись невредимой в пределах системы. Это открытие демонстрирует возможный сценарий, при котором планеты, подобные Земле, могут пережить гибель своих центральных звезд.

Как искали планету

Что делает это открытие еще более удивительным, так это способ, в который оно было обнаружено. Система белых карликов была найдена с помощью явления, известного как гравитационное микролинзирование.



Наблюдение за системой во время микролинзирования / Фото Keming Zhang et al. / Nature Astronomy

Когда система проходила перед далекой яркой звездой, расположенной на расстоянии около 26 100 световых лет от Земли, свет звезды был увеличен в 1000 раз. Это кратковременное увеличение яркости позволило астрономам наблюдать и анализировать далекую систему.

За несколько лет ученые собрали достаточно данных, чтобы смоделировать систему белого карлика. Согласно их модели, система состоит из белого карлика, каменистой планеты, похожей на Землю, и коричневого карлика, масса которого примерно в 30 раз превышает массу Юпитера.



Варианты моделей системы на основе данных / Фото Keming Zhang et al. / Nature Astronomy

Каменистая планета вращается на расстоянии 2 а.е. от белого карлика, тогда как коричневый карлик расположен гораздо дальше – на расстоянии 20 а.е.

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До превращения в белый карлик звезда, о которой идет речь, была бы примерно вдвое массивнее Солнца, а планета, похожая на Землю, вращалась бы гораздо ближе, на расстоянии около 1 а.е. Превращение звезды в красного гиганта и дальнейший сброс ее внешних слоев отодвинуло планету еще дальше, но, что важно, планета осталась невредимой.

Этот сценарий представляет возможное будущее Земли, если подобные условия развернутся в нашей Солнечной системе.