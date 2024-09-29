Смерть Сонця

Приблизно через 4,5 мільярди років Сонце розшириться до червоного гіганта, поглинувши внутрішні планети, включаючи Землю, і, зрештою, скинувши свої зовнішні шари. Цей процес ознаменує кінець нашої планети як фізичного об'єкта, знищивши будь-яку можливість для життя.

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Земля може вижити

Нові астрономічні відкриття дають проблиск надії на те, що Земля може пережити цей космічний катаклізм, оскільки подібні події розгортаються і в інших частинах галактики.

Астрономи відкрили систему білих карликів, розташовану на відстані близько 4200 світлових років від Землі. У цій системі є дані, що вказують на існування планети, яка приблизно в 1,9 рази масивніша за Землю.

Попри те, що її зірка проходить фазу червоного гіганта і скидає зовнішні шари, ця кам'яниста планета, розташована на відстані 2 астрономічних одиниць (а.о.) від своєї зірки, зуміла пережити колапс, залишившись неушкодженою в межах системи. Це відкриття демонструє можливий сценарій, за якого планети, подібні до Землі, можуть пережити загибель своїх центральних зірок.

Як шукали планету

Що робить це відкриття ще більш дивовижним, так це спосіб, у який його було виявлено. Система білих карликів була знайдена за допомогою явища, відомого як гравітаційне мікролінзування.



Спостереження за системою під час мікролінзування / Фото Keming Zhang et al. / Nature Astronomy

Коли система проходила перед далекою яскравою зорею, розташованою на відстані близько 26 100 світлових років від Землі, світло зірки було збільшене в 1000 разів. Це короткочасне збільшення яскравості дозволило астрономам спостерігати і аналізувати далеку систему.

За кілька років вчені зібрали достатньо даних, щоб змоделювати систему білого карлика. Згідно з їхньою моделлю, система складається з білого карлика, кам'янистої планети, схожої на Землю, і коричневого карлика, маса якого приблизно в 30 разів перевищує масу Юпітера.



Варіанти моделей системи на основі даних / Фото Keming Zhang et al. / Nature Astronomy

Кам'яниста планета обертається на відстані 2 а.о. від білого карлика, тоді як коричневий карлик розташований набагато далі – на відстані 20 а.о.

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До перетворення на білий карлик зоря, про яку йде мова, була б приблизно вдвічі масивнішою за Сонце, а планета, схожа на Землю, оберталася б набагато ближче, на відстані близько 1 а.о. Перетворення зірки на червоного гіганта і подальше скидання її зовнішніх шарів відсунуло планету ще далі, але, що важливо, планета залишилася неушкодженою.

Цей сценарій представляє можливе майбутнє Землі, якщо подібні умови розгорнуться в нашій Сонячній системі.