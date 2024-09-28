Поможет ли нам взрыв

Точный взрыв ядерной бомбы над приближающимся куском космических камней, может быть нашей надеждой избежать катастрофического столкновения. Лабораторный эксперимент, проведенный международной группой исследователей, показал, что рентгеновское излучение, порожденное атомным взрывом соответствующего размера, может сбить астероиды шириной от 3 до 5 километров с их курса. Результаты описали в научном журнале Nature Physics.

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Сегодня у человечества нет никакой необходимости применять такие методы, ведь анализ траекторий всех отслеживаемых астероидов показывает, что как минимум следующие 100 лет нам не о чем волноваться. Однако мы не должны прекращать готовиться, ведь никто не знает, сколько времени в конце концов уйдет на исследования, разработку методов, их тестирование и реализацию. Нам нужно быть готовыми заранее, чтобы в случае необходимости среагировать максимально быстро, и, если это не сработает, иметь шанс на поиск другого плана.

Работа кипит

Недавно NASA продемонстрировало, что если достаточно тяжелый зонд с определенной силой ударяет по относительно небольшой куче породы, то это столкновение генерирует противодействие достаточное, чтобы изменить курс цели. Астероид Диморфос диаметром чуть менее 800 метров с помощью этого метода сместился со своей орбиты достаточно далеко, чтобы астрофизики были уверены, что целенаправленное столкновение может быть использовано для увода объектов подобного размера на безопасные траектории.

Но с более крупным и твердым камнем, чем Диморфос, может быть совсем другая история, поэтому нам нужны альтернативы. Например, можно совместить этот метод с мощным термоядерным двигателем или использовать сфокусированный лазер для создания эффекта ракеты, обстреляв поверхность астероида.

Из более реалистичных подходов – нагрев небольшого участка поверхности астероида интенсивным излучением, что также может создать ракетный эффект, испаряя минералы с такой силой, что газы, которые высвобождаются, теоретически могут подтолкнуть массу в вакууме настолько, что она изменит свою траекторию.

Основные принципы испарения горных пород с помощью электромагнитного излучения могут быть протестированы и доработаны для различных материалов и минеральных структур прямо здесь, на Земле.

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Эксперимент

Под руководством Натана Мура, физика из Сандийской национальной лаборатории в США, исследователи использовали высокочастотный генератор электромагнитных волн под названием Z Pulsed Power Facility, чтобы выжать 1,5 мегаджоуля рентгеновского излучения из резервуара с газом аргоном.

Этот "пузырь" излучения уничтожил тонкий кусок металлической фольги, державший в воздухе зерно кварца или плавленого кремнезема, оставив образец висеть в свободном падении достаточно долго, чтобы напоминать крошечный астероид, дрейфующий в космосе. Через долю секунды рентгеновский импульс обрушился на мишень, счищая микрометры ее поверхности и генерируя ударные волны. В этом быстротечном процессе ученые собрали важные данные, которые можно было бы использовать для прогнозирования последствий значительно большей вспышки рентгеновского излучения в межпланетном вакууме.

Фактически, полученные результаты переноса импульса означают, что астероиды размером до 5 километров в поперечнике вполне вероятно могли бы двигаться с помощью этого подхода.

Конечно, астероиды состоят не только из этих двух материалов, часто включая смесь летучих веществ. Используя тот же подход, каждый потенциальный сценарий можно было бы протестировать без необходимости организовывать дорогостоящие миссии и годами ждать анализа результатов.