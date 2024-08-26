Чего ждать людям

Миссия DART была признана крайне успешной: космический аппарат изменил траекторию полета астероида, доказав, что объект, который достаточно быстро движется, может сбить ту или иную угрозу с ее курса. Хотя астероид в этом испытании никогда не представлял реальной угрозы, ученые также обещали, что любые возможные последствия также не скажутся на нашей планете. Но новое исследование утверждает, что это не так.

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Команда ученых заявила, что столкновение привело к образованию поля каменистых обломков, которые могут достичь Земли в течение 10 лет. Сейчас текст отчета размещен на сервере препринтов arXiv, но впоследствии должен быть опубликован в журнале The Planetary Science Journal после рецензирования.

Ученые изучили данные, собранные легким итальянским спутником для съемки астероидов LICIACube, который наблюдал за столкновением DART с Dimorphos вблизи. Затем они загрузили данные LICIACube в суперкомпьютеры Центра навигации и вспомогательной информации НАСА (NAIF), чтобы смоделировать, как обломки астероида - в основном пыль и камни - могли распространиться в космосе. Моделирование отследило около 3 миллионов частиц, поднятых ударом, некоторые из которых достаточно крупные, чтобы образовать метеоры.

Большинство частиц от столкновения могут долететь до Марса за 13 лет, но самые быстрые доберутся до нашего мира всего за семь лет, если они имеют соответствующую скорость. Однако моделирование показало, что вероятно пройдет до 30 лет, прежде чем любой из этих обломков будет наблюдаться на Земле.

Эти подробные данные помогут идентифицировать метеоры, созданные DART, что позволит исследователям точно анализировать и интерпретировать явления, связанные с столкновением,

– написала команда ученых в статье.

Вскоре после того, как DART столкнулся с астероидом почти два года назад, в окрестностях Диморфоса было видно 40 больших космических валунов. Миссия также изменила положение астероида на десятки метров, что свидетельствует, что подобный подход может быть применен для уменьшения вреда от будущих потенциально опасных объектов, которые летят к Земле. Хотя пока ни один астероид не угрожает жизни на Земле, насколько нам известно, эта угроза настолько реальна, что космические агентства регулярно проводят симуляции худших сценариев.

Что же касается мелких обломков Диморфоса, то ученые спешат успокоить: они не представляют никакой угрозы и даже если достигнут нашей планеты, сгорят в атмосфере так быстро, что мы, вероятно, даже не успеем их заметить.