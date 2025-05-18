Астероид подпадает под все параметры опасного для Земли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Лабораторию реактивного движения NASA (JPL).

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К Земле приближается опасный астероид

Лаборатория реактивного движения NASA предупреждает о приближении к Земле потенциально опасного астероида. Он получил обозначение 387746 (2003 MH4).

Его расстояние до нашей планеты составит 6 676 580 километров.

По классификации NASA, астероид, приближающийся к Земле ближе, чем 7,5 миллиона километров, если размер его превышает 150 метров, можно считать "потенциально опасным" для планеты.

Космическое тело 387746 (2003 MH4) подпадает под оба параметра.

Напомним, космический телескоп NASA James Webb обнаружил экзопланету WD 1856+534 b с температурой -87 °C, что делает ее самой холодной экзопланетой, известной науке. WD 1856+534 b пережила этапы эволюции своей звезды и изменила орбиту, что может указывать на возможность существования жизни в зоне, подобной Земле.