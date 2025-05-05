До последнего времени самой холодной экзопланетой считалась Epsilon Indy Ab с температурой +2 °C. Сенсоры телескопа Webb способны обнаруживать объекты с температурами до -198,15 °C, и новое открытие позволяет исследователям глубже сравнивать условия в других звездных системах с теми, что существуют в нашей, информирует 24 Канал.

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По словам ученых, открытие WD 1856+534 b – это редкая возможность рассматривать Солнечную систему в широком галактическом контексте. Но это лишь один из важных аспектов исследования.

Эта экзопланета вращается вокруг белого карлика – звездного остатка, который образовался после гибели звезды, подобной Солнцу. Ее орбита занимает всего 1,4 суток, а сам белый карлик расположен в 80 световых годах от Земли.

WD 1856+534 b примерно в семь раз больше своей звезды, что свидетельствует о том, что планета пережила катастрофические этапы эволюции звезды: расширение до красного гиганта и потерю внешних оболочек.

Кроме этого, астрономы обнаружили, что экзопланета значительно изменила свою начальную орбиту – как именно, пока неизвестно. В то же время это смещение могло перевести ее в зону, где теоретически возможно существование жизни, если брать за образец Землю.

Это убедительное доказательство того, что планеты могут не только пережить смерть своей звезды, но и переместиться на орбиты, где раньше мы не ожидали их существования,

– отметили исследователи.

Они отметили, что подобные открытия являются захватывающими, ведь впервые дают наблюдательное подтверждение возможности такого сценария.

Напомним, что недавно ученые обнаружили потенциальные признаки жизни на далекой экзопланете K2-18b. Во время ее исследования было обнаружено молекулы, которые на Земле образуются живыми организмами, но нужны дополнительные исследования для подтверждения результатов, поскольку пока достигнуто лишь три сигмы точности.