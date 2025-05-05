Детали

Утром Энн МакКлейн вместе с коллегой Николь Эйерс выполняли работу за пределами Международной космической станции в скафандрах типа EMU (Extravehicular Mobility Unit). Цель миссии – установить кронштейн для новой солнечной батареи, которая увеличит энергогенерацию станции на 30%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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Этот выход в космос был особенным: редкий пример работы исключительно женской команды. Тем не менее миссия, что длилась шесть с половиной часов, не обошлась без непредсказуемых моментов. Менее чем через час после начала МакКлейн обратила внимание на подозрительный разрез на указательном пальце правой перчатки. Это заставило центр управления в Хьюстоне немедленно вмешаться.

МакКлейн уточнила, что повреждение расположено в сгибе пальца, и при его сгибании появляется небольшая щель. После подключения видеосвязи с камеры на ее шлеме специалисты на Земле смогли подробнее рассмотреть дефект.

Оценив ситуацию, специалисты NASA пришли к выводу, что речь идет не о критическом повреждении, а об особенностях расположения нитей специальной ткани под названием "черепашья кожа", которую использует подрядчик NASA – Warwick Mills. Угрозы безопасности это не представляло, поэтому миссию решили продолжить.

Позже представитель NASA подтвердил: нить на шве была типичным элементом конструкции перчатки, и она не представляла риска для жизни или здоровья. Выход в космос завершился без инцидентов.

Проблемы скафандров

Сама МакКлейн – полковник армии США и бывшая профессиональная регбистка – ждала возможности присоединиться к женскому экипажу шесть лет. В 2019 году ее участие в выходе в космос пришлось отменить из-за проблемы с размером скафандра: космическое агентство просто не имело нужного размера для нее на борту МКС. Тогда вместо нее вышел астронавт Ник Хейг. В октябре 2019 года первый в истории полностью женский выход в открытый космос совершили Кристина Кох и Джессика Меир.

NASA уже давно сталкивается с проблемами, связанными с устаревшими скафандрами EMU, которые почти не обновлялись с 1980-х. Это и дискомфорт, и даже утечка воды – как в случае с астронавткой Трейси Дайсон, когда лед перекрыл ей обзор. Особенно много сложностей возникало именно у женщин – из-за ограниченного количества модульных компонентов, которые не всегда подходят тем, кто имеет меньший рост.

Новое поколение скафандров NASA, которое должно было бы решить эти проблемы, до сих пор не завершено. Тем временем время истекает: МКС планируют вывести из эксплуатации менее чем за пять лет, и потребность в обновлении оборудования становится критической.

В блоге NASA за 2022 год объясняется, что каждая пара перчаток EMU проходит тщательную проверку – фотографирование и анализ снимков перед каждым выходом в космос. Но даже при таком контроле полная безопасность не гарантируется.

На этот раз все завершилось хорошо и после пяти лет ожидания МакКлейн наконец смогла принять участие в выходе в космос.