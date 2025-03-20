С астронавтами все хорошо

Причина такой процедуры вовсе не в плохом самочувствии или болезни экипажа. Она также не уникальна для Уильямс и Уилмора. Это стандартный протокол безопасности, которого придерживаются уже много лет, сообщает 24 Канал.

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Когда астронавты возвращаются на Землю из космоса, они не могут сразу ходить после приземления. Это связано с временными изменениями в организме, которые происходят с человеком в космосе.

Многие из них не хотят, чтобы их выносили на носилках, но им говорят, что это необходимо,

– говорит бывший старший научный сотрудник NASA Джон ДеВитт, который разрабатывал методы улучшения здоровья астронавтов во время космических полетов.

Подобно тому, как кто-то может чувствовать укачивание в лодке по неспокойной воде, астронавты могут испытывать головокружение и тошноту, когда возвращаются на Землю. Прежде всего по этой причине астронавтов, как правило, несут на носилках или везут в креслах после приземления.

Это временное ощущение возникает потому, что наши тела эволюционировали под влиянием стабильной гравитации, которая тянет нас вниз. Однако орбитальные космические корабли не подвластны силе притяжения. Астронавты в космосе постоянно находятся в своеобразном свободном падении относительно нашей планеты, что дает ощущение невесомости и побуждает их тела адаптироваться к измененной среде.



Суни Уильямс и Бутч Уилмор на борту МКС, в невесомости, провели около 9 месяцев / Фото NASA

После того как человек выходит за пределы действия земной гравитации, ему нужно определенное время, чтобы адаптироваться. Так же нужно время, чтобы адаптироваться и к возвращению этой гравитации. Это невозможно сделать мгновенно после того, как вы длительное время не испытывали нагрузки на ваши ноги и позвоночник.

Изменения в организме

Одно из важных изменений происходит в сенсорной вестибулярной системе внутреннего уха, которая имеет решающее значение для сохранения равновесия. В космосе эта система привыкает игнорировать определенные сенсорные входы, поскольку мозг приспосабливается к невесомости. Поэтому, когда астронавты возвращаются на Землю и снова попадают в условия гравитации, они снова начинают перестраиваться, что может временно вызвать своеобразную "космическую болезнь", вроде морской болезни.

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Еще одно изменение, с которым сталкиваются астронавты, особенно те, кто длительное время находится в космосе, – это постепенная потеря мышц и костей. В то время как здесь, на Земле, обычно достаточно ходить, чтобы поддерживать мышцы в тонусе благодаря гравитации, астронавтам в космосе не нужно так часто использовать свои мышцы. Отсутствие активности приводит к тому, что со временем мышцы ослабевают и сокращаются, что приводит к состоянию, известного как атрофия мышц.

Чтобы противостоять этим и другим последствиям космических полетов, астронавты, которые проводят длительное время на МКС, придерживаются тщательного режима ежедневных упражнений, используя набор оборудования на борту станции. Поэтому нельзя сказать, что они полностью ослабли и потеряли свои силы. Однако время на адаптацию все равно требуется.