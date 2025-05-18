Астероїд підпадає під усі параметри небезпечного для Землі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Лабораторію реактивного руху NASA (JPL).

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До Землі наближається небезпечний астероїд

Лабораторія реактивного руху NASA прпереджає про наближення до Землі потенційно небезпечного астероїда. Він отримав позначення 387746 (2003 MH4).

Його відстань до нашої планети становитиме 6 676 580 кілометрів.

За класифікацією NASA, астероїд, що наблизиться до Землі ближче, ніж 7,5 мільйона кілометрів, якщо розмір його перевищує 150 метрів, можна вважати "потенційно небезпечним" для планети.

Космічне тіло 387746 (2003 MH4) підпадає під обидва параметри.

Нагадаємо, космічний телескоп NASA James Webb виявив екзопланету WD 1856+534 b з температурою -87 °C, що робить її найхолоднішою екзопланетою, відомою науці. WD 1856+534 b пережила етапи еволюції своєї зорі і змінила орбіту, що може вказувати на можливість існування життя в зоні, подібній до Землі.