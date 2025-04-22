Очікується, що повна передача зібраних даних триватиме приблизно місяць. Тим часом агентство вже оприлюднило перші фото, на яких астероїд нагадує за формою арахіс, інформує 24 Канал.

Дивіться також Учені з'ясували форму і походження астероїда, який міг врізатися в Землю у 2032 році

Вчені раніше припускали, що астероїд Дональдйохансон, названий на честь археолога, який відкрив одного з предків людства, може бути контактним – тобто складатися з двох зрощених об’єктів. Перші знімки з борту "Люсі" підтвердили цю гіпотезу, якщо тільки форма астероїда не пояснюється ще якимось рідкісним процесом.

Також виявилося, що тіло має більші розміри, ніж очікувалося: його довжина становить близько 8 кілометрів, а найбільша ширина – 3,5 кілометра.



Астероїд Дональдйохансон / Фото NASA

Спостереження засвідчили, що астероїд повільно обертається навколо своєї осі. Він належить до головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Це вже другий об'єкт, досліджений "Люсі" на шляху до головної наукової цілі – троянських астероїдів Юпітера.

Астероїд Дональдйохансон – дивіться відео:

Нагадаємо, що раніше зонд "Люсі" пролетів повз астероїд Дінкінеш, також зібравши цінні наукові дані.

Місія "Люсі" має на меті вивчення троянських астероїдів – стародавніх кам'яних тіл, що перебувають у стабільних точках орбіти Юпітера з часів утворення Сонячної системи. Дослідження їхнього складу та форми дозволить науковцям отримати уявлення про первинну матерію, з якої виникли планети та, зрештою, і людство.

Зонд прибуде до першого троянця влітку 2027 року та відвідає приблизно десяток таких об'єктів до 2033 року. Прольоти повз Дінкінеш і Дональйохансон стали своєрідним тестуванням наукового обладнання апарата та інженерних систем NASA.

Вартість місії становить майже 1 мільярд доларів, і "Люсі" вже продемонструвала вражаючі результати збору даних, обіцяючи багато відкриттів у системі Юпітера.