Зібрані дані будуть передані на Землю для аналізу протягом приблизно одного тижня. Основна місія "Люсі", яка передбачає вивчення троянських астероїдів Юпітера, має розпочатися через чотири роки.

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Місія "Люсі"

Зонд Lucy був запущений у космос 16 жовтня 2021 року, його основною метою є дослідження дев'яти троянських астероїдів. Вважається, що ці астероїди є давніми об'єктами, що виникли ще до формування Сонячної системи.

Прольоти цих космічних тіл заплановані на період між 2027 і 2033 роками. Окрім цих основних цілей, "Люсі" також має дослідити допоміжні об'єкти, з якими зіткнеться під час своєї подорожі, або ті, до яких він зможе наблизитися за допомогою простих маневрів. Астероїд "Дінкінеш" був однією з таких вторинних цілей.

Вивчення "Дінкінеша"

У травні 2023 року в траєкторію Люсі внесли незначні зміни, скоротивши відстань прольоту з 65 000 кілометрів до 425 кілометрів. Цей маневр дозволив команді NASA оцінити роботу наукових інструментів "Люсі", включаючи камеру з високою роздільною здатністю і спектрометр.

Очікується, що детальний звіт про отримані результати буде опублікований протягом тижня, що дасть цінну інформацію про готовність "Люсі" до майбутньої первинної місії.

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Ще однією вторинною метою юпітеріанського зонда є астероїд 52246 Дональд Йохансон. Після виконання гравітаційного маневру поблизу Землі "Люсі" має пролетіти повз цей астероїд 20 квітня 2025 року на відстані 922 кілометрів.

Кожен незапланований проліт відкриває обмежене вікно можливостей для наукових спостережень, допомагаючи вченим краще підготуватися до збору даних під час наступних прольотів повз троянські астероїди Юпітера.