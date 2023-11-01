Як повідомляє 24 Канал, у своєму пості у X, Білл Нельсона наголосив, що NASA пишається партнерством з Blue Origin, особливо щодо системи висадки людей на Місяць Blue Moon. Він зауважив, що апарат допоможе забезпечити стабільну каденцію астронавтів на Місяці для життя і роботи перед тим, як людство вирушить на Марс.

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Що відомо про апарат Mark 1

У порівнянні з попередніми проєктами, нинішній прототип Mark 1 має більш обтічну і вищу конструкцію, що відрізняється від початкових зображень та моделей апарата.



Джефф Безос та Білл Нельсон біля посадкового модуля Mark 1 / Фото Blue Origin

Варто зазначити, що наразі ні NASA, ні Blue Origin не уточнили дату запуску посадкового модуля Blue Moon Mark 1.

Плани Blue Origin

У травні 2023 року NASA уклало з Blue Origin контракт на розробку місячного корабля Mark 2 в рамках програми Artemis.

Якщо все піде за планом, Mark 2 стане другою посадковою системою для повернення людей на поверхню Місяця під час місії Artemis 5, запуск якої попередньо запланований не раніше 2029 року.

Blue Origin паралельно розробляє багаторазову ракету New Glenn, щоб полегшити запуск своїх посадкових модулів Blue Moon.

NASA виділило Blue Origin фінансування вартістю 3,4 мільярда доларів на розробку Mark 2, що забезпечить запасний засіб транспортування астронавтів на Місяць.

Цікавий факт! Основним транспортним засобом є обраний у 2021 році багаторазовий корабель Starship компанії SpaceX, який NASA планує використовувати для транспортування астронавтів на поверхню Місяця і назад під час місій Artemis 3 і 4, які наразі заплановані на 2025 і 2028 роки, відповідно.

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Blue Origin також є учасником програми NASA Commercial Lunar Payload Services, спрямованої на відправку приватних технологій на Місяць для наукових досліджень і створення основи для пілотованих польотів на Місяць, починаючи з місії Artemis 3.