Ганімед більший за планету Меркурій, він є найбільшим із супутників Юпітера і вже давно становить великий інтерес для вчених через величезний внутрішній океан води, прихований під його крижаною поверхнею.

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Деталі відкриття

7 червня 2021 року "Юнона" пролетіла над Ганімедом на мінімальній висоті в 1046 кілометрів. За допомогою пристрою Jovian InfraRed Auroral Mapper на борту вона отримала інфрачервоні зображення й провела інфрачервону спектроскопію поверхні – фактично отримала хімічні відбитки матеріалів, засновані на тому, як вони відбивають світло.

Було знайдено:

Гідратований хлорид натрію,

Хлорид амонію,

Бікарбонат натрію,

Аліфатичні альдегіди (можливо).

Вуглекислий газ.

Такі солі та органічні речовини можуть утворитися тільки якщо у Ганімеда є захисне магнітне поле, кажуть учені. Це є позитивним сигналом для нас, людей, адже якщо припустити, що коли-небудь ми досягнемо таких далеких подорожей, то зможемо побудувати на супутнику позаземну базу, не боючись шкідливого сонячного випромінювання – за умови, що магнітне поле є достатньо сильним. Також "це свідчить про те, що ми бачимо залишки глибинної океанської морської води, яка досягла поверхні замерзлого світу", – йдеться в дослідженні.

Поверхня Ганімеда має різноманітний склад, що вказує на геологічні вікові відмінності між темними та світлими ділянками. Спостереження за допомогою телескопів "Галілео" і наземних телескопів раніше виявили наявність як водяного льоду, так і некрижаного матеріалу, що свідчить про поєднання ендогенних процесів (зароджуються та проходять у надрах і зумовлені енергетичними джерелами всередині) та екзогенних (процеси, які відбуваються під дією зовнішніх факторів).

Нове дослідження показує, що склад і просторовий розподіл солей і органічних речовин свідчать про їхнє ендогенне походження, що є результатом витіснення підземних рідин, хімічний склад яких відображає взаємодію води і гірських порід всередині Ганімеда.