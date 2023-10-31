Варто зазначити, що відео, яке потрапило в мережу, не було випущено офіційно. Судячи зі звуку та якості картинки, це так звана "екранка" – тобто запис прихованою камерою великого екрана, на кшталт того, як це роблять пірати з фільмами у кінотеатрі. Крім того, на записі видно голови людей, які сидять перед оператором. Судячи з усього, Китай демонстрував презентацію комусь зі своїх партнерів, а хтось із них злив ролик без згоди його творців.

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Що ми дізналися зі злитого відео

Ролик демонструє кілька знайомих елементів, які вже миготіли в минулому в документах CNSA та Дирекції проєкту дослідження Місяця. Серед таких:

Модульна станція на орбіті.

Роботизована місія з вивчення поверхні для розвідки ресурсів та пошуку місця для бази.

Спускові модулі.

Теплиці для вирощування їжі.

Електростанції.

Пілотовані місії з вивчення Місяця.

Відео починається зі стикування космічного корабля з місячною орбітальною станцією, що вказує на намір Китаю побудувати платформу-шлюз незалежно від проєкту NASA "Lunar Gateway". Далі, у першому розділі презентації, цю платформу описують докладніше, зі згадкою обладнання для навколомісячного транспорту, яке буде "підтримувати навколомісячні човникові перельоти між Землею та Місяцем, орбітою Місяця, м'яку посадку, старт із місячної поверхні та повернення на Землю". Китайська платформа буде розміщена на екваторіальній орбіті, а не на гало-орбіті, як Gateway.

Також платформа буде використовуватися, судячи з відео, як відправна точка для будівництва підземної бази в лавових трубах, що виникли у великій кількості на Місяці в процесі охолодження потоків лави. Ці порожнисті канали, що іноді виходять на поверхню, можуть забезпечити природний захист від радіації та підтримувати комфортну температуру.

У ролику показують, як в одну з таких печер з орбітальної платформи опускають головний модуль бази, що містить надувні будинки, теплиці та дослідницькі лабораторії. На поверхні, навколо виходу з лавової труби, роботи друкують захисний купол зі шлюзом. Потім зводиться сонячна електростанція та інші споруди: радіоантени, гараж для місяцеходів, посадковий майданчик для модуля, що спускається. Наприкінці глядачам показують, як житимуть і працюватимуть тайконавти на такій базі.

Дивіться повний запис презентації про місячну програму Китаю: відео