Розташований приблизно за 540 кілометрів на південь від Гонконгу, проєкт Trident передбачає співпрацю між дослідниками з відомих китайських університетів. Обраний майданчик розташований стратегічно близько до острова Юнсін, який знаходиться менш ніж за 200 кілометрів, що забезпечує необхідну інфраструктурну підтримку для енергопостачання і передачі даних.

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Космічні промені, високоенергетичні частинки з глибокого космосу, довгий час спантеличували вчених через те, що їхні заряджені протони відхиляються магнітними полями. Однак ці космічні промені також містять невловимі нейтрино, субатомні частинки, які є електрично нейтральними і можуть подорожувати на великі відстані без перешкод. Ця властивість робить їх цінними для з'ясування походження космічного випромінювання.

Вчені використовують спеціалізовані телескопи в різних місцях для виявлення нейтрино, фіксуючи їхню взаємодію з атомами води або льоду. Очікується, що обсерваторія Trident значно перевершить чутливість існуючих нейтринних телескопів, що дасть змогу краще зрозуміти загадкові космічні промені.



Китайський тропічний глибоководний нейтринний телескоп / Shanghai Jiao Tong University

Trident складатиметься з 1200 вертикальних ниток датчиків, розміщених на морському дні в унікальному порядку. Кожна 700-метрова нитка нестиме 20 оптичних модулів високої роздільної здатності для виявлення нейтринних взаємодій.

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Зібрані дані, включаючи кількість і час прибуття нейтрино, допоможуть дослідникам розкрити таємниці космічних променів та їхніх джерел у глибокому космосі. Пілотна фаза проекту запланована на 2026 рік і фінансується Міністерством науки і технологій, муніципальним урядом Шанхаю та Шанхайським університетом Цзяо Тун.

Початкові зусилля включатимуть невеликий масив з 10 струн для тестування ключових технологій проєкту.