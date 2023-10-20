12P/Понс-Брукс, яку відносять до категорії кріовулканічних або холодних вулканічних комет, характеризується твердим ядром, діаметр якого, за оцінками, становить 30 кілометрів. Це ядро складається з суміші льоду, пилу і газу, яку зазвичай називають кріомагмою. Ядро оточує туманна хмара газу, відома як кома, яка постійно витікає з надр комети.

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Чому комета вивергається

Коли інтенсивне сонячне випромінювання нагріває внутрішні області комети, тиск зростає, що призводить до сильних вивержень, які виштовхують крижані матеріали в космос через отвори в оболонці ядра. 5 жовтня астрономи зафіксували значний спалах від 12P, внаслідок чого комета стала значно яскравішою, відбиваючи додаткове світло від своєї розширеної коми.

Кома комети продовжувала розширюватися і розвинула свої характерні "своєрідні роги". Деякі спостерігачі навіть порівнювали незвичайну форму комети з формою науково-фантастичного космічного корабля, такого як "Тисячолітній сокіл" з франшизи "Зоряні війни".

Цікаво, що спотворена форма комети, ймовірно, є наслідком нерівностей в ядрі комети. Вважається, що ці нерівності перешкоджають виходу газу, роблячи форму більш чіткою і помітною, коли газ віддаляється від комети.

"Рогата" комета рухається до Землі

12P/Понс-Брукса зараз мчить до внутрішньої частини Сонячної системи і 21 квітня 2024 року пройде впритул біля Землі. Це зближення може зробити комету видимою неозброєним оком, перш ніж вона повернеться назад до зовнішньої Сонячної системи. Наступного разу вона відвідає нас аж у 2095 році.

Цікаві факти про комету

Це вже вдруге за цей рік у 12P з'являються характерні роги. Перше відбулося 20 липня, перервавши 69-річне затишшя таких спалахів через їхню нечасту природу і складність спостереження на решті орбіти комети.

Під час попереднього виверження кома комети розширилася приблизно до 230 000 км, що приблизно в 7 000 разів ширше за її ядро.

Хоча розмір коми під час останнього виверження залишається неясним, є ознаки того, що вона була "вдвічі інтенсивнішою" за попередню.

Оскільки 12P продовжує свій рух до Сонця, існує значна ймовірність того, що ми станемо свідками нових потужних вивержень, можливо, навіть більш масивних, оскільки комета поглинає більше сонячного випромінювання.

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Варто зазначити, що 12P/Понс-Брукса – не єдина вулканічна комета, за якою пильно стежать астрономи. Інша, 29P/Швассмана-Вахмана, широко визнана як найбільш нестабільна вулканічна комета в Сонячній системі, також пережила кілька помітних вивержень минулого року.

У грудні 2022 року 29P зазнала найпотужнішого виверження за останні 12 років, викинувши в космос близько 1 мільйона тонн кріомагми. Більше того, у квітні цього року вчені вперше успішно спрогнозували одне з вивержень 29P завдяки незначному збільшенню яскравості комети напередодні крижаного вибуху. Ця інтригуюча небесна активність продовжує привертати увагу вчених і спостерігачів, даючи змогу зрозуміти динамічну природу цих крижаних небесних мандрівників.